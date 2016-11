Astu läbi! Go Away Bird esitleb oma debüütalbumit

«Go Away Bird» on tõenäoliselt Eesti kõige rahvusvahelisem trio. Eestlane, venelane ja ameeriklane jalutavad baari… ja välja jalutab sealt Go Away Bird, mis looming on kokteil trip rockist, post punkist, dream popist ja kes teab veel millest. Sinijuukseline multitasker Hanna Parman on Tallinna tüdruk, lugude autor Stanislav Bulganin tuleb Moskvast ja klahvpillimees Dirk Lloyd on pärit Oregoni osariigist USAst. Bänd istus terve suve Tartus stuudios, et lindistada oma debüütalbumit, mis on nüüdseks valmis.

Albumi «Sleep on it» esitluskontserdid toimuvad Tallinnas 3. novembril Vabal Laval ja Tartus 4. novembril Genialistide klubis. Laval ühineb kolmikuga muusik ja helimees Veljo Tornist kitarril ja albumi salvestusel kaasa teinud Ans. Anduri liige Madis Aesma bassil. Visuaalefektidega rikastab kontserte visuaalkunstnik, bändi esimese muusikavideo «Sally» autor ja ka esikplaadi kujundaja Kristin Pärn, kes on teinud edukat koostööd ka Argo Valsi ning Super Hot Cosmos Blues Bandiga. Külla on oodata ka viimase eestvedajat Janno Reimi, kellega koostöös ilmus Go Away Birdil suvel singel.

Meeldetuletuseks Eesti laul 206 finaali jõudnud lugu «Sally»