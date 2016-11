Komeedina esile kerkinud Saksa film võib teha ajalugu

Reeglina läheb Euroopa filmiakadeemia aasta filmi tiitel linateosele, millel on viie põhikategooria peale kokku ette näidata kõige rohkem nominatsioone. Mullu oli selleks Paolo Sorrentino «Noorus» ja tunamullu Paweł Pawlikowski «Ida».

See tähendaks ühtlasi, et Maren Ade oleks juba 29. korda välja antavate auhindade ajaloos alles esimene naine, kelle film sellega hakkama saaks.

Tänavuses auhinnakandidaatide nimekirjas, mille akadeemia nädalavahetusel avalikustas, on «Toni Erdmanni» nimetatud kõigis viies peamises – parima filmi, režissööri, stsenaristi, mees- ja naisnäitleja - kategoorias.

Võitu väärib see tänavu komeedina esile kerkinud linateos, milles ekstsentrilise käitumisega isa üritab oma ülepeakaela töösse uppunud tütart taas ümbritsevat elu märkama panna, kõigis neist.

Järgneb nelja nominatsiooniga - parima filmi, režissööri, stsenaristi ja meesnäitleja kategoorias – inglase Ken Loachi film «Mina, Daniel Blake». Kolm nominatsiooni - parim film, režissöör ja naisnäitleja - on ette näidata hispaanlase Pedro Almodóvari filmil «Julieta» ja hollandlase Paul Verhoeveni filmil «Elle» ning kaks nominatsiooni – parim film ja stsenarist – iirlase Lenny Abrahamsoni filmil «Tuba».

On tähelepanuväärne, et viiest linateosest neli (v.a «Tuba») esilinastus tänavuse Cannes´i festivali võistlusprogrammis. Seal osutus edukaimaks «Mina, Daniel Blake», mis võitis Kuldse Palmioksa. «Toni Erdmann» jälle on olnud kriitikute absoluutne lemmik, pälvides tänavu ka rahvusvahelise filmiajakirjanike ühingu FIPRESCI aasta parima filmi tiitli. Viiest kõige vanem on juba eelmisel aastal valminud «Tuba», mis kandideeris aasta alguses ka neljale Oscarile, võites neist ühe – parima naispeaosatäitmise (Brie Larson) eest.

«Toni Erdmann» ja «Julieta» on Eesti kinolevis juba linastunud, «Tuba» on näidanud Tartu armastusfilmide festival Tartuff. «Mina, Daniel Blake» ja «Elle» on PÖFFi kavas ja jõuavad kinolevisse hiljem.

Euroopa filmiakadeemia eelvalikusse kuulus tänavu 50 filmi.

Lühifilmide kategoorias kandideerib auhinnale ka Eesti kaastootmisel valminud animafilm «Amalimbo».

Võitjad kuulutab 3000-liikmeline Euroopa filmiakadeemia välja 10. detsembril Wrocławis.

EUROOPA FILMIAUHINDADE KANDIDAADID

Aasta film

«Toni Erdmann» (rež Maren Ade), «Mina, Daniel Blake» (rež Ken Loach), «Julieta» (rež Pedro Almodóvar), «Elle» (rež Paul Verhoeven), «Tuba» (rež Lenny Abrahamson)

Aasta režissöör

Maren Ade («Toni Erdmann»), Ken Loach («Mina, Daniel Blake»), Pedro Almodóvar («Julieta»), Paul Verhoeven («Elle»), Cristian Mungiu («Lõpetamine»)

Aasta stsenarist

Maren Ade («Toni Erdmann»), Paul Laverty («Mina, Daniel Blake»), Emma Donoghue («Tuba»), Cristian Mungiu («Lõpetamine»), Tomasz Wasilewski («Armastuse Ühendriigid»)

Aasta naisnäitleja

Sandra Hüller («Toni Erdmann»), Isabelle Huppert («Elle»), Emma Suárez ja Adriana Ugarte («Julieta»), Valeria Bruni Tedeschi («Pisut põrunud»), Trine Dyrholm («Kommuun»)

Aasta meesnäitleja

Peter Simonischek («Toni Erdmann»), Dave Johns («Mina, Daniel Blake»), Hugh Grant («Florence Foster Jenkins»), Javier Cámara («Truman»), Burghart Klaußner («Riik Fritz Baueri vastu»)

Kogu nimekirja vaata http://www.europeanfilmawards.eu