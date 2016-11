Kuidas kujuneb inimese arusaam oma kohast maailmas? Kas elame ajal, mil minaloome viisid on põhjalikult muutumas? Annab uus tehnoloogia meile rohkem vabadust või meelitab see meid hoopis vabadustest loobuma? Kuidas kujuneb isedus? Järgib see samu universaalseid kujunemismustreid kõigis inimestes, kultuurides ja vanuserühmades? Või on identiteet siiski sotsiokultuuriline konstruktsioon, mida ei olegi võimalik väljaspool tema ajaloolist konteksti lõpuni mõista? See on valik olulisematest küsimustest, millel Raud ja Bauman kõnealuses uurimuses peatuvad.

Tallinna Ülikooli Humanitaarteaduste instituudi professor Marek Tamm on raamatut iseloomustanud järgmiselt: «Õpetatud kahekõne on auväärse traditsiooniga kirjažanr, milles Zygmunt Bauman ja Rein Raud tunnevad ennast hästi ja koduselt. Kirivestluse teemaks on tänapäeva kultuuri üks keskseid küsimusi: kuidas olla mina ise. Lugeja, kes kahekõnest osa võtab, saab teada paljut enese etendamisest, teostamisest ja kujundamisest nii möödanikus kui ka tänapäeval. Autorid on mitmes küsimuses ühel meelel, ent siiski piisavalt erineva tausta ja huvidega, et kahekõnes säiliks pinge ja põnevus lõpuni.»

Rein Raud (snd 1961) on Tallinna Ülikooli vanemteadur. Tema peamisteks uurimissuundadeks on ühiskonnateadused ja kultuur, sügavuti tegeleb ta Aasia kultuuri- ja ideedelooga.

Zygmunt Bauman (snd 1925) on sotsioloog ja Leedsi ülikooli emeriitprofessor. Tema peamiseks huvivaldkonnaks on kaasaegne kultuur ja selle toimemehhanismid. Baumani uurimused ületavad elegantselt valdkondadevahelisi piire.

Raamatu tõlkis eesti keelde Olavi Teppan ja see ilmus TLÜ Kirjastuse sarjas «Bibliotheca Controversiarum»