XII noorte tantsupeo peategelaste osatäitjad selgunud

Tantsupeo pealavastaja Margus Toomla sõnul ei ole tantsupeole peategelasi sedalaadi konkursiga kunagi varem valitud. «Eriliseks tegi konkursi ka asjaolu, et kuigi tegemist on tantsupeo peategelastega, siis tantsuoskus ei omanud mingit tähtsust – esimesel kohal olid hea lauluhääl ning näitlejameisterlikkus,» selgitas Toomla.

Vanaisa rolli pakuti Ivo Linnale ja korraldajad on väga õnnelikud, et Ivo oma nõusoleku ka andis. «Ivo on tuntud igas vanuses osalejatele ja publikule. Ja kindlasti sobitub ta oma olemusega sellesse rolli väga hästi,» selgitas Toomla. «Tantsupeo põhiteemaks on pärimuse väärtustamine ning eluringi katkematuse edasi andmine ja Ivo on justkui põlvkondadevaheline side, mis aitab olulist edasi kanda.»

Koit ja Hämarik koos Vanaisaga on järgmisel suvel toimuva tantsupeo selgrooks – nad ilmuvad väljakule neljal pööripäeval ning finaalis. Tantsupeo kesksel kohal on ikkagi tantsijad, kes etenduses aastaringi tantsides läbivad.

XII noorte tantsupeol kõlab taas lavalt elav muusika. Peale Koidu, Hämariku ja Vanaisa, saab orkestrilaval näha ja kuulda paljusid armastatud eesti muusikuid ja lauljaid.

XII noorte tantsupidu toimub 2017. aasta 30. juunil ja 1. juulil Tallinnas Kalevi keskstaadionil. Tantsupeo pealavastaja on Margus Toomla. XII noorte laulupidu toimub 2017. aasta 2. juulil Tallinna lauluväljakul. Laulupeo peadirigent on Heli Jürgenson.

XII noorte laulu- ja tantsupeo «Mina jään» piletid tulevad müügile 2017. aasta veebruaris.