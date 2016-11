Valve Janovi maal «Kala Karlova kohal» jõudis postmargile

Eesti Kunstimuuseumi juhatuse liige Sirje Helme kiidab käesoleva aasta valikut: «Värviline kala Karlova kohal tähistas paljutki, kuid eeskätt uue kunsti hingust ja katsetusi.»

Valve Janov (1921-2003) kuulus 1940. aastate teisel poolel Tartu Riiklikus Kunstiinstituudis õppinud edumeelsete noorte kunstnike sõpruskonda ja oli nõukogude perioodi Eesti kunstis üks esimesi, kes julges katsetada toona keelatud abstraktse kunstiga. «Maal «Kala Karlova kohal» on Janovi kalaseeria köitvamaid töid, milles kunstnik on maalinud realistliku Karlova vaate ning lisanud sellele unenäoliselt hõljuva kollaažitehnikas kala. Karlova linnaosas elas ja töötas enamik Tartu sõpruskonna liikmeid ning sageli on nende eksperimentaalset loomingut nimetatud ka Karlova avangardiks,» selgitas Helme.

«On südamest hea meel, et kena täiendust sai kunstipostmarkide seeria, millega saavad inimesed siseriiklikult üksteisele kirju ja tervitusi saata. Isegi ühe postmargi jagu head kunsti päevas teeb kindlasti igale saatjale ja saajale rõõmu,» ütles Eesti Kunstimuuseumi Kunstisõprade seltsi juhatuse esimees Enn Kunila.

Margi tiraaž on 30 000 eksemplari ja hind on 0,65 eurot. Margipoognal on kaheksa marki, mille keskel on kupong Valve Janovi maali «Kala Karlova kohal» (1960, kollaaž, õli, paber, 33x48 cm) tervikreproduktsiooniga.

Valve Janovi maali «Kala Karlova kohal» margipoogen / Eesti Post

Eesti Post, Eesti Kunstimuuseum ja Eesti Kunstimuuseumi Kunstisõprade Selts allkirjastasid 2010. aastal kolmepoolse koostööleppe iga-aastase kunstipostmargi väljaandmise kohta eesti kunsti ja Eesti Kunstimuuseumi kogude tutvustamiseks. Lepingu kohaselt emiteerib Eesti Post igal aastal Eesti Kunstimuuseumi sünnipäeval, 17. novembril kunstipostmargi. Muuseum annab oma kollektsiooni kuuluva kunstiteose reproduktsiooni tasuta kasutusõiguse Eesti Postile margi kujundamiseks ja valmistamiseks, postmargil oleva teose valib Eesti Kunstimuuseumi Kunstisõprade selts.