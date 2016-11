Tutvu Jõulujazzi kavaga

Kolmapäevast, 23. novembrist 8. detsembrini kestev Jõulujazz toob kuulajateni 22 kontserti Tallinnas, Tartus, Viljandis, Pärnus ja Haapsalus.

Festivali tähed on 10 Grammyga pärjatud vokaalansambel Take 6, kes on Eesti kuulajaid rõõmustanud ka 2002. ning 2010. aastal. Esimest korda külastavad Eestit maailma kitarristide tippklassi kuuluv Wayne Krantz, pianistist jazziuuendaja Bill Laurance, tõusev täht laulja-laulukirjutaja Ryley Walker ja Saksa-USA-Rootsi instrumentaalse improjazzi kvartett Amok Amor. Intiimse vokaalse kogemuse annab unikaalse häälega Norra lauljatar Kristin Asbjørnsen.

Eestlastest rõõmustavad kuulajaid uute kavadega Lenna Kuurmaa austusavaldusega Joni Mitchellile ja Mustonen-Sooäär-Remmel-Ruben Jazz Quartet klassikapärlitega. Oma uut albumit «Turbulence» esitleb Kirke Karja Quartet. Kitarridele ja koorile loodud eriprojekt «6 keelel 4 häälel» kannab muuhulgas ette Sven Grünbergi koostöös kitarrist Andre Maakeriga sündinud uudisteose «Kas Sind leian?».

Enne festivali algust on juba välja müüdud Take 6 ja Estonian Voices'i kontsert Tallinnas, veel on kohti 3. detsembril Vanemuises toimuvale Tartu kontserdile. Otsas on ka piletid Lenna 23. detsembril kell 19 Vaba Laval toimuvale Joni Mitchelli tribuutkontserdile, saada on aga pileteid sama päeva õhtul kell 21:30 toimuvale lisakontserdile. Välja on müüdud ka Anna Põldvee ja Erki Pärnoja kodukontsert, nende esinemist aga on võimalik nautida 27. novembril Viljandis või 4. detsembril Pärnus.

* Kitarrist Wayne Krantz on kolme aastakümne jooksul tuntust kogunud ennekõike žanripiiride ületaja ja meisterliku improviseerijana. Mängides iganädalaselt The 55 Baris New Yorgis, hakkas ta otsima inspiratsiooni tuntud artistide nagu Joni Mitchelli, Ice Cube’i või Radioheadi Thom Yorke’i lauludest, kasutades segmente ja rütme neist oma improvisatsioonide aluseks. Nüüd esitabki ta 28. novembril Tallinnas kavas “Undercover Pop Tour” Prince’i, Bob Dylani, Talking Headsi, Sonic Youthi jt lugusid.

Wayne Krantz / Jõulujazz

* Grammy auhinnaga pärjatud pianist Bill Laurance on sensatsioonilise jazz-funk-r'n'b kollektiivi Snarky Puppy originaalliige, kellelt on ilmunud juba kolm sooloalbumit. Laiema tuntuse saavutas vaimustav klahvpillimängija 2014. aastal ilmunud debüütplaadiga “Flint”, mis jõudis ka mitmete jazziedetabelite tippu. Sooloartistina astub ta Kumu auditooriumis üles 1. detsembril.

* Unikaalse häälega norra lauljatari ja helilooja Kristin Asbjørnseni kaubamärk on kontrastiderikas ja dünaamiline kõla, mis liigub melanhooliast lummava sisepingeni. Oma seekordsel Eesti külastusel tuleb ta uue kavaga, esitades 30. novembril Niguliste Muuseumis ja 1. detsembril Pärnu Kontserdimajas muuhulgas ka armastatud spirituaale.

* Laulva kitarristi Ryley Walkeri muusika hägustab Ameerika folgi, roki ja jazzi vahelisi piire. Nii sisaldab ta looming akustilisi ballaade, psühhedeelseid valsse ja India raga’dest inspireeritud bluusipalasid. Pärast Walkeri üle 200 kontserdiga andnud turneed eelmisel aastal kuulutas end tema fänniks ka Robert Plant. Singer-songwriter esineb Tallinnas 3. detsembril Kumu auditooriumis.

* Seekordsel Jõulujazzil kõlab kaks eestlaste austusavaldust maailmanimedele. Lenna Kuurmaa vahendab 23. novembril Vabal Laval legendaarse Kanada lauljanna Joni Mitchelli muusikat. Festivalile paneb 8. detsembril punkti Marten Kuninga tribüüt David Bowie’le, mis oma vahetu jõuga kevadisel Jazzkaarel kuulajate südamed võitis.

* Festivali peaesinejaks on kolmandat korda Eestit külastav vokaalansambel Take 6, kes on oma 14 albumiga pälvinud 10 Grammy auhinda, 19 Grammy nominatsiooni ja 10 gospelmuusika auhinda Dove, olles vokaaljazzi liidripositsioonil kõigutamatu. Seekord esinevad nad koos Estonian Voices’iga 3. detsembril Tartus Vanemuise kontserdimajas ja 4. detsembril Tallinnas Nordea Kontserdimajas.