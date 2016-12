Narva-Jõesuus filmitud must komöödia püüab mainekat Vene auhinda

Aasta parima debüütfilmi kategoorias esile tõstetud linateoses, mis vene keeles kannab pealkirja «Rõba-metšta» ehk «Unistuste kala», saabub sellesse Eesti kuurortlinna Peterburi korrektor Roman, et anda vaikuses ja rahus viimast lihvi Läänemere kaladest rääkivale raamatule. Paraku pöördub tema kiretu elu pea peale, kui ta kohtub salapärase kohaliku kaunitari Helenaga, kes ta uppumisest päästab.

Melodramaatiliste sugemetega lugu väikesest inimesest, kes sukeldub hävitava kire sügavikku, nimetab 38-aastane režissöör Anton Bilžo ise muinasjutuks täiskasvanutele. Filmis on olulisel kohal Narva-Jõesuu inimtühi rand ja kohalik koloriit, sealhulgas hotell Liivarand.

«See on väga eriline maailm: euroopalik ja samas provintslik,» on Bilžo rääkinud Vene pressis, mainides muuhulgas, et Narva-Jõesuust on pärit ka tema abikaasa ja neil on seal koguni maja. «Aga algas kogu lugu 1986. aastal, kui ma koos vanaema ja -isaga veetsin oma esimese suve Võsul, väikeses mereäärses kohakeses, kus oli hulk stiilseid kohvikuid, mis kõik pakkusid kokteile. Ümberringi hõre männimets, Georg Otsa suvila. Lugesin rannas kohalikust raamatukogust võetud raamatuid. 1989. aasta suvel nägin ma sealsamas esimest korda elus topless-päevitavat naist – see ere mälestus sai ka filmi süžee aluseks.»

Reporteri küsimusele, millised on tema filmikeele stiililised orientiirid, vastab ta: «Orientiirid on kõige erinevamad alates Veiko Õunpuust ja Aki Kaurismäkist ning lõpetades David Lynchiga.

Filmi kaastootjaks on Eesti stuudio Nafta Films eesotsas produtsent Esko Ripsiga, heliloojaks Sten Sheripov ja episoodilistes osades teeb kaasa hulk Eesti näitlejaid (näiteks Rain Tolk, Diana Klas, Andres Puustusmaa, Tiina Tauraite, Jüri Vlassov) ja Narva-Jõesuu elanikke. Peaosi mängivad Vladimir Mišukov ja Severija Janušauskaitė.

2015. aasta suvel filmitud linateose valmimist on toetanud Viru filmifond.

«Kala-kala» esilinastus suvel Venemaa rahvuslikul filmifestivalil Kinotaurus ja sai «agadega» positiivse vastuvõtu osaliseks. Eelmisel nädalal jõudis film ka Venemaa kinolevisse ja seda näidatakse praegu 17 linnas.

Koos «Kala-kalaga» kandideerivad filmiajakirjanike aasta parima debüütfilmi auhinnale Aleksei Krassovski «Võlgade sissenõudja» ja Eduard Bordukovi «Palliplats». Parima filmi kandidaadid on Andrei Kontšalovski «Paradiis», Ivan I. Tverdovski «Zooloogia», Kirill Serebrennikovi «Õpilane» ja Aleksandr Sokurovi «Frankofoonia».

Vene filmiteadlaste ja –kriitikute gildil on ligemale 200 liiget ja nende Valge Elevant on üks Venemaa kõige hinnatumaid filmiauhindu.