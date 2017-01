Eesti kunstipublikul on olnud mullu novembrist alates võimalik näha Kumus belgia kunstniku Paul Delvaux’ (1897–1994) loomingut, mida on peetud 20. sajandi sürrealismi omapäraseks osaks. Delvaux ei kuulunud küll sürrealistide liikumise alustajate hulka Pariisis 1924. aasta paiku ega lugenud ennast rühmituse liikmeks ka pärast seostumist nendega 1930. aastatel, kuid tema loomingu side sellega on arvestatav.