Eesti Filharmoonia Kammerkoor salvestab kooriliteratuuri tähtteose

EFK on BIS Records'iga salvestanud varem vaid ühel korral. Seekordne kontakt koostööks tuli EFK kunstilise juhi Kaspars Putniņši kaudu. «Olen varem teinud koostööd selle maineka plaadifirmaga ja pakkusin neile välja salvestamiseks «Patukahetsussalmid», kuna see on maailma kooriliteratuuri üks nurgakivisid. Teos nõuab ülimat virtuoossust ja küpsust kõigilt esitajatelt, sest on ääretult sügav oma sisult ja väga keeruline tehniliselt», lisab Putniņš. «Oleme Schnittke suurteost esitanud nii Eestis kui ka turneel Hollandis ja koor on praegu sellisel tasemel, et võtta vastu see väljakutse.»

Kõnealune plaadistus on EFK jaoks esmakordne suuremahuline salvestus oma peadirigendiga.

EFK salvestuspartneriteks on olnud tuntud plaadifirmad – ECM, Harmonia Mundi, Virgin Classics, Carus, Ondine jt. Kammerkoori plaadid on läbi aastakümnete näidanud stabiilset kõrgtaset, pälvides suurt tähelepanu ja tunnustust kogu maailmas.

Võidetud on kaks Grammy-auhinda, 15 korral on kammerkoori CD-plaadid olnud Grammy-nominendid ning jõudnud mitmel korral Billboardi edetabeli esikümnesse. Lisaks on saadud auhindu, nagu Diapason d'or, Preis der Deutschen Schallplattenkritik, Danish Music Award, de Choc de l'Année Classica 2014, Eesti Parim Klassikaalbum 2014 jt.