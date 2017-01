Piip ja Tuut Mängumajas askeldab veider mutike

Pobiseja on üks selline veider mutike, milliseid leidub igas linnas. Kui ta tänaval kõnnib siis ta pobiseb kogu aeg midagi. See on salapärane. Inimesed peavad teda veidrikuks. Kuid selgub, et see pole üldsegi nii. Pobiseja lihtsalt räägib asjade, puude, lindude ja loomadega, sest ta on väga üksildane. Ta käib ringi alati suure kotiga, milles ei ole tavapärased asjad. Sealt võib leida niidirulle, kommipabereid, katkisi mänguasju, puuoksi jms. Ta korjab need tänavatelt üles ning kodus meisterdab ta neist erilisi mänguasju ja puhub nendele elu sisse. Kõik lapsed saavad Pobiseja juures palju targemaks, sest Pobiseja «puhub» oma leiutistega nende nukruse, pahad unenäod ja hirmud ära.