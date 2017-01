Tõesta, kui hästi tunned Euroopa filme ja sõida Cannes’i

Osalejatel tuleb ära tunda 24 MEDIA programmist toetust saanud audiovisuaalteost ning vastata ühele lisaküsimusele, mille abil selgitatakse välja kümme kõige edukamat. Need kümne osalejat võidavad kõik-hinnas reisi 70. Cannesi Filmifestivalile, mis toimub tänavu maikuus. Õnnelikud võitjad saavad festivali akrediteeringu, et tutvuda Euroopa filmitööstuse telgitagustega ning pääsme ühele La Quinzaine des Réalisateurs programmi filmiseansile. Küsimused põhinevad MEDIA programmi 25. juubeliks valminud videoklipil.

EU Film Contest eesmärk on tõsta teadlikkust Euroopa filmide edust ning kaasata suuremal hulgal noort filmipublikut. Võistlus on osa Loov Euroopa MEDIA programmist, mis toetab filmide arendust ja levi, samuti filmifestivale, kinovõrgustikke, leviplatvorme jm.

Võistlus on avatud kõigile, kel vanust vähemalt 18 aastat ning kes on pärit MEDIA programmis osalevast riigist. Osaleda ei saa inimesed, kes töötavad Euroopa Liidu institutsioonides või filmisektoris. Kõik osalemistingimused on kirjas konkursi reeglites.

Võistlus kestab: 17. jaanuar – 17. märts 2017

Võitjad kuulutatakse välja: märtsi lõpus 2017

Võistlusel osalema pääseb SIIT.

Lisainfo ja -materjalidega saab tutvuda SIIN.

MEDIA (akronüüm prantsuskeelsele väljendile Mesures pour l'encouragement et le développement de l'industrie audiovisuelle, eesti keeles – audiovisuaaltööstuse arengut edendavad meetmed) on 1991. aastal ellu kutsutud programm, mis vahendab filmivaldkonnale Euroopa Liidu toetusrahasid. MEDIA programm soodustab Euroopa filmi- ja teleprofessionaalide omavahelist koostööd ning tõstab sektori konkurentsivõimet. 25 aasta jooksul on MEDIA audiovisuaaltööstusesse investeerinud üle 2,4 miljardi euro.