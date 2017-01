Artise kino on mind alati hubasusega võlunud, vaatamata oma tagasihoidlikkusele Tallinna suurte kobarkinodega võrreldes. Kaks vaatesaali. Üks väike, teine suurem. Mõnus on pärast seanssi, selle asemel et kohe välja tormata, istuda kino eesruumis korraks lauda, võtta tass kohvi ja nähtu üle mõtteid mõlgutada. Mängutoas hullavad lapsed. Tõeline koguperekino.

Seekord linastub siin Soome loodusfilm «Ühe järve lugu» («Järven tarina»).