Veiko Tubin ja Tallinna Linnateater esitlevad uhiuut teatrimuusika heliplaati

«Teater on teatavasti kaduv kunst, kuid ometi on igas lavastuses elemente, mis tegelikult talletuvad. Kui vaataja astub saalist välja, jääb temasse toimunud lavastusest vaid mälestus ja emotsioonid,» selgitas Tubin plaadi valmimise ideed. «Mul tekkis tahtmine anda publikule võimalus taaselustada olnud teatriõhtut muusika kaudu.»

Esimese tõuke plaadi väljaandmiseks andis Tubinale helilooja Ardo Ran Varrese teatrimuusika heliplaat «Õhtusöök sõpradega», mis ilmus juba rohkem kui 15 aastat tagasi. «Teatrimuusikaga on ka tihti nii, et lavastuses kõlab mõnest loost vahel ainult 30 sekundit, kuid plaadi peal on võimalik tutvust teha tervikteosega,» ütles Tubin.

Lisaks plaadil olevale muusikale kuuleb esitlusel ka sellist Tubina loodud muusikat, mis pole kunagi teatrilavale jõudnud, ning lugude demoversioone, kus laulab helilooja ise. Kohapeal on võimalik saada vastus kõikidele küsimustele, mis puudutavad muusikat ja teatrilava.

Veiko Tubin on loonud originaalmuusikat ja helikujundusi 15 teatrilavastustele. 2014. aastal tunnustati Veiko Tubinat Eesti teatri auhinnaga parima muusikalise kujunduse eest lavastustele «Kolm vihmast päeva« ja «Offline». Koos helilooja Rasmus Puuriga on Veiko Tubin üks sellesuvise noorte laulupeo «Mina jään» ideekavandi autoreid.

Esitlus toimub Tallinna Linnateatri Teatrisõprade klubis (Lai 23) ning on kõigile huvilistele tasuta.