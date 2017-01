Postimees kinkis Ilmar Malini pannood ERMile

«Mis te nendega teete?» küsis Piirimäe. «Ärge te neid siia jätke, võtke kindlasti kaasa!»

Mina vastu, et meil pole neid suuri pilte toimetuse uues kodus Ülikooli 2a, mille seinad on peamiselt klaasist, kuskile panna. Kunstiajaloolane soovitas siiski väga tungivalt pannoode saatusele mõelda.

Umbes samal ajal tuli toimetusse festivali «Hullunud Tartu» teemal intervjuud andma kunstniku poeg Jaan Malin alias Luulur. Temagi tundis pannoode tuleviku vastu ärevusega tembitud huvi. Jaanuari viimasel nädal osales ta samas saalis ajakirja Akadeemia autorite tänamise seminaril ja küsimus oli taas murelik: mis saab maalidest?

Kingitus ERMile

Muretsemiseks ei ole põhjust. Postimees otsustas kinkida Ilmar Malini nelikpannoo «Lehed ajas» Eesti Rahva Muuseumile. Tänaseks on see juba kindlas kohas, maali tervisele kõige parema temperatuuri ja niiskusega hoiuruumis Raadil.

«Postimehe ja Eesti Meedia soov on, et need unikaalsed maalid oleksid tulevikus avalikkusele nähtavad. Ehk rohkemgi, kui nad seni on olnud,» kommenteeris Postimees Grupi juhatuse liige Margus Mets. «Maalide just ERMile kinkimine on loomulik valik, sest nendel on suur osa Eesti ajakirjanduse ajaloost. Ja 160-aastane Postimees on osa sellest.»

Metsal on pannoodega eriline isiklik side. «Olin 1983. aastal Tartu Ülikooli viimase kursuse tudeng ja käisin tihti Edasi toimetuses. Mäletan, kuidas Ilmar Malin tellingutel seistes oma töödele viimaseid pintslitõmbeid lisas. Selles hetkes oli mingi salapära, mänguilu 1980. aastate keelatu ja lubatu piiril.»

Kui lapata vanu Edasi numbreid, satub aastast 1984 tihtipeale silma alla Margus Metsa kirjutatud lugusid. Näiteks 17. jaanuaril ilmus tema tehtud intervjuu kirjandusmuuseumi 23-aastase töötaja Jaan Maliniga, kes kogus tudengifolkloori.

Kolm päeva varem on aga ilmunud rubriigis «Kirjandus ja kunst» terve lehekülg ja veerg pealekauba nimetatud pannoodest. Tolle veeru all seisab minu nimi. Lehekülje täidavad Linnar Priimäe kirjapanek sellest, kui olulisel kohal on Ilmar Malini tegevus Eesti kunstielus, ning Kaur Alttoa artikkel toimetuse saalist ja selle seintele paigaldatud suurtest maalidest.

Aasta varem oli saalis käinud suur remont. Alttoa kirjutab, et seinad said algsest värvilahendusest «märksa paraadsema värvikuue, kus tumepunane on kombineeritud valkjate toonide ja kahvaturohelisega».

Malin maalis pannood valmis ateljees, aga nende ülespanekul võttis siiski ka saalis tarvitusele pintsli ja värvid. Tuleb meelde, et värvide segamiseks vajaliku paleti aseainet täitnud värvikirevat vineeritükki hoidsin aastaid sahtlis, aga lõpuks läks see ikkagi kaduma.

Nii rääkis kunstnik

14. jaanuaril 1984 ilmunud ajalehte olen Ilmar Malini suust muu hulgas kirja pannud, et idee pannoode maalimiseks andis talle siis, kui remont ei olnud veel tehtud, toimetuse tööd juhtinud Ilmar Rattus. «Asja arutamisel arvas saali kujundaja Ülle Einasto, et ma võiksin teha portreed, Ilmar Rattus aga kaldus eelistama tingimust, et need pildid võiksid kujutada meie ajakirjanduse ajalugu,» rääkis Malin.