«Tema tumedad ained» saab järje

Uue triloogia esimene raamat kannab pealkirja «The Book of Dust» ning ilmub inglise keeles tänavu oktoobris, 17 aastat pärast esimese triloogia viimast raamatut. «Tema tumedate ainete» triloogia (eesti keeles pealkirjadega «Kuldne kompass», «Inglite torn» ja «Merevaigust kiiker») tõlgiti 40 keelde ja müüdi kokku üle 17,5 miljoni eksemplari. Esimese raamatu põhjal on tehtud film ning videomäng. BBC väntab nende põhjal praegu teleseriaali.

Pullman ise rõhutab, et uue triloogia puhul pole tegemist ei järje- ega eellooga. Selle tegevus toimub küll samas universumis, kuid ei puuduta varasemaid sündmusi. Selle tegevustik algab ca kümme aastat enne «Tema tumedaid aineid» sündmustikku ja lõpeb samuti 10 aastat hiljem. «The Book of Dust» ehk «Tolmu raamat» kirjeldab võitlust kahe vastandi vahel: despootlik ning totalitaarne organisatsioon, mis tahab maha suruda igasuguse kahtluse ja uurimise vaimu ning need, kes usuvad sõna- ja mõttevabadusse. Enamat autor sügisel ilmuva romaani sisu kohta ei paljasta.