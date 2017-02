Hõbekaru võitnud Aki Kaurismäki väsis Berliinis ära

Kaurismäki ise paistis taas silma iseloomuliku käitumise poolest: lavale ta auhinda vastu võtma ei läinud, vaid ootas saalis oma kohal, millal Hõbekaru kätte tuuakse, samuti puudus ta ainsana tseremooniale järgnenud pressikonverentsilt. «Ta on väsinud,» põhjendas müügiagent.

Väsinuks nimetas end Berliinis antud intervjuudes ka Kaurismäki ise, poetades ühes neist koguni, et see jääb tema viimaseks filmiks. Tõsi, nii on ta mitmel puhul öelnud ennegi.

Soome press seevastu arutas festivali ajal hoopis selle üle, ega režissöör lihtsalt purjus ole. Ajaleht Helsingin Sanomat avaldas koguni artikli, milles analüüsis nokastunult esinemist soome kultuuris, nimetades seda osaks sellele iseloomulikust kunstnikukultusest.

Igal juhul pälvis «Teisel pool lootust», mis räägib Soomes varjupaika taotlevast Süüria pagulasest Khaledist ja kohalikust müügimehest Wikströmist, kelle teed ootamatul kombel ristuvad, rahvusvahelises pressis palju kiidusõnu ja võitis ülekaalukalt esikoha ka ajakirja Screen International kriitikute edetabelis.

Kuldkaru saanud ungarlanna Ildikó Enyedi film «Keha ja hing» jäi samas tabelis alles keskmike hulka, hinded kõikusid äärmuste vahel - ühest viieni. See linateos jutustab tapamajas töötavast üksikust mehest ja naisest, kes avastavad ühel hetkel, et neil on nii mõndagi ühist, muuhulgas näevad nad isegi samu unenägusid. Karmis ümbruses hakkab arenema poeetiline armastuslugu.

Kokku võistles Berliinis 18 filmi ja žürii tööd juhtis Paul Verhoeven.

OLULISEMAID AUHINDU

Kuldkaru: «Keha ja hing», rež Ildikó Enyedi (Ungari)

Žürii suur auhind: «Félicité», Alain Gomis (Senegal-Prantsusmaa)

Parim režissöör: Aki Kaurismäki (Soome)

Alfred Baueri auhind uusi perspektiive avavale filmile: «Jälg», Agnieszka Holland (Poola)

Parim naisnäitleja: Min-hee Kim, «Üksinda öises rannas» (Lõuna-Korea)

Parim meesnäitleja: «Eredad ööd», Georg Friedrich (Saksamaa)

Parim stsenaarium: «Fantastiline naine», Sebastián Lelio ja Gonzalo Maza (Tšiili)