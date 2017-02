Aasta oodatuima kontserdi tegijad kergitavad saladuseloori

«Pidin vaatama endasse, küsima, kas olen selleks valmis. Leidsin, et nüüd on see koht elus. Kui toimetad vaid oma mugavustsoonis, on enesearengu võimalused üsna väikesed. Kui võtad ette suure portsu, on võimalik küpseda ja kasvada. Minu kogenematus sai otsustavaks, sain aru, et see on suur töö ja vastutus, aga tänu sellele et ma ei ole seda varem teinud, oli kergem nõustuda. Väike mõtlemisaeg mul oli, mõtisklesin, arutasin elukaaslasega ja mingite tundidega tegin otsuse,» räägib Pärnoja.

Alles paar päeva tagasi kodumaale sõitnud kontserdi dirigent Kristiina Poska lisab, et riigi sünnipäevakontserdil osalemise ettepanek on üks neist, millest küll saab keelduda, aga see ei ole ilus.

«See on ühtlasi au ja minu jaoks ei olnud küsimustki. Tegelikult oli käesolev nädal planeeritud suurte tulevaste muusikaprojektide üsna pingeliseks kodutööks. Vabariigi aastapäeva kontserdi dirigeerimine on aga auküsimus, sellisel puhul lükatakse kõik muu edasi. Mõtlesin ehk 10 sekundit,» ütleb hõivatud dirigent.

Kristiina Poska ja Erki Pärnoja. / Eero Vabamägi

Aasta oodatuim kontsert ei ole Pärnoja sõnul lihtsalt kontsert, vaid kannab endas ideed, kus eraldiseisvad lood moodustavad terviku, mille sarnast enne kokku pandud ei ole. «Eesmärk on tekitada mitmel kihil kulgev süžee. Me ei taha publikule ette anda, mida nad peavad mõtlema. Me tahaksime, et inimestel oleks võimalus mõelda erinevalt. Muusika ei dikteeri, mida peab tegema või tundma, vaid annab kuulajale vabaduse. Soovitame kuulamiseks aega võtta.»

Kuigi kontserdil lavale astuvate muusikute nimekirja ja lavastuse kontseptsiooni katab praegu veel arusaadavalt saladuseloor, paotab muusikaline juht, et kõikide solistide loomingut iseloomustab rahu ja mõtlemiseks tekkiv ruum.

«Ma ei saa öelda, et solistide valimine oli väga keeruline või väga kerge, aga see oli väga aeganõudev ja on võtnud minu loomingulise poole enda alla väga pikaks perioodiks, aga see on väga põnev.»

Pärnoja on tõepoolest alates novembrikuust pea igal õhtul lavastaja Printsiga kontserdi sisulist poolt arutanud. Lapsed magama, teekann tulele ja koosolek alaku, lisaks veel päevased emailid ja telefonikõned.

«Kontserdi kujundamise aluseks olid meie vestlused. Koostasin esimese mustandplaani, kui polnud veel rääkinud ühegi solisti ega bändiga. Hakkasime Jaaguga seda sirget siis vaatama ja heliriba üht- ja teistpidi muutma. Mõni lugu kujundas süžeed, teine jäi aga välja, panime selle asemele uue, mis kas lähtuks süžeest või toetaks lavastuse lugu. Ümbertõstmist oli ikka üksjagu. See kava, mis tuleb esitusele, ei ole seega meie esimene mõte, vaid on arenenud ja küpsenud pikalt,» räägib ta muusikalisest sünniloost. «Sinna on läinud kogu mõttejõud. Nende lugudega käis nii minus, Jaagus kui kunstnik Jaagup Roometis sähvatus ja äratundmine. See on olnud pikk ja aeganõudev protsess, millega mulle meeldis tegeleda.»