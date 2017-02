EV99 kontserdi arvustus. Eestlane olla on hall, aga ülev

Ei ainsatki kirgast värvi (kostüümikunstniku Eugen Tamberg valik oli vaid hall halliga), naeratust või lilleõit, selle asemel madal taevas, mis rahulikust merelainest muutub Siiri Sisaski nõidumise saatel kivitormiks, meteoriidisajuks («Kuristi kohal», sõnad Uku Masing, seade Tõnu Kõrvits). Taevas aga tähe-kuupidest Eestimaa kaart.

Samas oli tänavuses kontserdis energiat ning võimsaid kujundeid.

Kõigepealt need tavalised kastid, mis kontserdi kunstilise juhi ja kunstniku Jaak Printsi ning kunstnik Jaagup Roometi käes muutusid kõike muud kui tavalisteks.

Kontserdi tegijad ei rääkinud juubeliaasta eel riigist, vaid üksikisikust, inimesest, perekonnast ja kodust. Talveöö pimeduses kumavad kauged punased tulukesed annavad usku elu jätkumisse.

Sven Grünbergi «Kuulake kõik» ja Arvo Pärdi «Ukuaru valsi» saatel kerkis kirikuga (viiteid jumalale oli kontserdil ohtralt) küla, mille majade vahel noored püüavad teineteise pilke. Ning siis «Ukuaru valsi» teine tulemine - noorus on asendunud elukogemusega, mass üksiku paariga, Arvo Pärdi loodud klaverihelid sumbumas Rahvusooper Estonia noormeestekoori inglihäältesse, kes esitavad Pärt Uusbergi laulu «Mis on inimene?» (Pärt Uusbergi muusika, Doris Kareva sõnad).

Järjepidevuse sümbolina on majade vahel tantsival vanadaamil seljas sama kähar seelik, mida varem, enne suurt pausi, aja peatumist nägime elujõus neiu seljas. Kastidest külast oli aga vahepeal Sergo Varese võlukäe läbi saanud Eestimaa oma valdade, kihelkondade ja murretega. Me suust võib ju küll erinevalt kõlada «meite ööbik on tänavu mujale läinud», kuid me kõik teame, kellest jutt ja mida tähendab mujale.

Enne kontserti lõpetavat küsimust «Mis on inimene?» on neist tavalistest kastidest valminud küüditamisrong, Rail Baltic, maha raiutav mets, rahva ülestõus. Laval näitakse Eesti ajalugu, meie lugu. Fookuses on inimesed ja nende aeg.

Ühest seosest ei saanud kontserti vaadates lahti. Kastid võivad tähendada ka kolimist, lahkumist, põgenemist, kodutust. Meie Eestis on kümneid erinevaid murdeid, kirja- ja viipekeel, kuid Sergo Vares alustas ööbikust rääkimist inglise keeles… Ent kuni kiriku ümber ehitatud külas põlevad veel akendes tuled, siis pole need majad nii tühjad kui esmapilgul tunduvad.

Eelmisel aastal kuulutati Jaak Prints aasta parimaks meesnäitlejaks, tiitli tõi talle NO99s tehtud monolavastus «Kodumaa karjed». Intensiivne ja mõjuv lugu. Nii see kui ka kõik teised NO99 ühiskonnakriitilised lavastused, kus Printsil on olnud rollid, tekitasid hirmu, et äkki lõpebki kontsert süngelt – viimase laulu ajal täitub lava hällipäiste inimestega. Kartus oli asjatu. EV99 kontsert jätab hinge lootuse, vähemalt neile, kes tahavad noorte ja vanade pilkude kohtumises näha tulevikku ja mineviku, mis kohtuvad siin.