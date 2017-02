Skandaalse homokunstniku filmil kesine publikuhuvi

Seda vaatajanumbrit ei peeta väga heaks, sest näiteks lastefilm «Onneli ja Anneli ja salaperäinen muukalainen» («Onneli ja Anneli ja salapärane võõras») kogus linastuse esimesel nädalavahetusel 48 000 vaatajat, novembris linastunud «Luokkakokous 2» («Klassikokkutulek 2») aga 117 000 vaatajat. Samas kogus Aki Kaurismäki «Lootuse teisel poolel» avanädalavahetusel alla 9000 vaataja.

Produktsioonifirma Helsinki Film juht Annika Sucksdorff vaatajanumbrite pärast veel ei kurvasta. «Film läks hästi käima suurtes linnades, maapiirkondades kogub hoogu,» ütles ta ajalehele. «Usun, et see püsib kinodes veel kaua. Tegemist on filmiga, mida müüb kõige paremini suusõnaline reklaam.»

Helsingin Sanomate kriitik Miska Rantanen hindas filmi kolme tähega viiest. Ta peab stsenaariumi liiga leebeks, kuid kiidab näitlejate tööd. Vaataja ei saa peategelase kohta mitte midagi uut teada, tema karakter kinolinal ei avane. Homode tegeliku diskrimineerimise tõsidus, kaksikelu ja hirmud saavad kriitiku pettumuseks filmis tähelepanu vaid pealiskaudselt.

Režissöör Karukoski sõnul kaaluti peategelase rolli nii Michael Fassbenderit kui Benedict Cumberbatchi. «Kui aga selgus, et saame raha kokku ka soomekeelse filmiga, oli otsus kindel – kõige parem ja autentsem on Laaksoneni lugu ikka soome keeles,» ütles Karukoski. Peategelast kehastab soome näitleja Pekka Strang.

Režissöör lisas, et maailmaklassi tähed oleksid eelarvet mitmekordistanud, kodumaiste jõududega kujunes filmi eelarveks viis miljonit eurot. Ta usub, et film müüakse vähemalt sajasse riiki. «Lisaks on see film, mis võiks vabalt kandideerida Oscarile – eepiline eluloofilm, mille järele on nõudlust. Aga tee selleni on pikk.» Sellega on ta juba arvestanud, et filmist saab tema enim kritiseeritud töö.

Millal on eesti vaatajatel võimalik filmi «Tom of Finland» näha, ei ole veel teada. Postimehele teadaolevalt on üks meie filmilevitajatest selle näitamiseks soovi avaldanud.