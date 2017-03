Heino Elleri nimelise muusikapreemia laureaat on selgunud

Lisaks preemiale otsustati sel korral välja anda ka Heino Elleri nimeline auhind, mille pälvib Toccata Classics plaadifirma kaudu Eesti muusikat tutvustav Martin Anderson. Preemia ja auhind antakse üle 7. märtsil, Heino Elleri 130. sünniaastapäeval kell 18.00 algaval kontserdil G. Otsa nimelises Tallinna Muusikakoolis.

Liisa Hirsch on saanud mitmeid nimekaid auhindu oma heliteoste eest: “Ascending ... Descending” viiulile ja keelpilliorkestrile, LHV Au-tasu (2016) ning 5. koht rahvusvahelisel heliloojate Rostrumil (2015); “Mechanics of Flying” sümfooniaorkestrile, parim uudisteos Berliini festivalil Young Euro Classics (2016); “Brautigam Circles” häälele ja kammeransamblile, parim uudisteos noorte heliloojate kohtumisel Apeldoornis (2015).

Martin Anderson on muusikaprodutsent ja plaadifirma Toccata Classics omanik, kes on plaadistanud ja levitanud eesti heliloojate loomingut maailmas. Üheks suuremaks projektiks on olnud Heino Elleri kogu klaveriloomingu salvestamine Sten Lassmanni esituses.

Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum annab välja Heino Elleri nimelist muusikapreemiat aastast 1998. Statuudi järgi antakse preemia noorele heliloojale või Heino Elleri loomingu tutvustamisel olulise panuse andnud isikule. Laureaadid saavad ka ühe Heino Elleri meisterdatud jalutuskepi omanikuks. Esimeseks laureaadiks sai 1998. aastal Heljo Sepp, järgmiste laureaatide hulka kuuluvad näiteks Helena Tulve, Tõnu Kõrvits, Timo Steiner ja Sten Lassmann.

7. märtsi kontserdil astuvad üles Otsa-kooli klaveriõpilased, mil jõuab kulminatsioonini noorte klaveripäevad “Kodumaine viis”. Kell 19.15 algab Heino Elleri nimelise muusikapreemia üle andmine. Kontserdil toimub ka Elleri preemia laureaadiga seotud üllatusesinemine. Sissepääs nii muuseumist kui ka Otsa-koolist.