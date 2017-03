Soome tippmuusik salafilmimise skandaalis

Tema muusikal on mitmes raadiojaamas eetrikeeld, sest praeguseks endine sõber, tuntud saatejuht Axl Smith saatis teiste seas ka Kasmirile erinevatest naistest salaja filmitud videoklippe. Kasmir ei andnud sellest aga politseile teada. Tänaseks on selgunud ka põhjus - ta lihtsalt ei julgenud, sest oli ka ise sõbra salafilmimise ohver. Superstaari staatuses laulja on juhtunu pärast avalikult vabandanud. Kogu lugu on olnud Soome avalikkust šokeerinud ning seda puudutavad uudised püsinud pikemat aega esilehtedel.

Kõigepealt paluti populaarsel lauljal lahkuda telesaatest «Tantsud tähtedega» («Tanssi tähtien kanssa»), nüüd on mitmed raadiojaamad tema lugude rotatsiooni vähendanud. Nelonen Media neli raadiojaama Loop, ülipopulaarsed Suomipop ja Radio Aalto ning Metro FM on nende mängimise aga täielikult lõpetanud, ka riiklikus raadiojaamas YleX on tal eetrikeeld.

Nelonen Media esindaja sõnul on tegemist ajutise olukorraga, mille põhjuseks on muusikut puudutavad negatiivse alatooniga uudised. See ei ole nende sõnul seisukohavõtt Kasmiri ning tema muusika suhtes laiemalt.

Keeldude taustal on niisiis telesaatejuht Axl Smith, kellele määrati hiljuti poolteist aastat tingimisi vanglakaristust salaja kolmanda isiku loata filmimise, eraelu puudutava delikaatse info avalikustamise ning au haavamise eest. Ohvriteks on 29 naist, kellest salaja tehtud seksvideosid ja fotosid Smith oma sõpradele, teiste seas Kasmirile WhatsAppi kaudu saatis.

Kasmirile, kodanikunimega Tuomas Kirjonenile ei ole antud loos esitatud mitte ühtegi süüdistust.