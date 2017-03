R.A.A.A.M.il tulekul kaks uuslavastust

Tuleval suvel jätkab R.A.A.A.M. eelmisel aastal Tapa Raudteejaamas välja tulnud «Aleksei Karenini» mängimist, mille peaosas on Aivar Tommingas. Tugeva kujundikeelega «Vanapaganat» Ivo Uukkiviga peaosas on võimalus veel seitse korda näha Kernu mõisa küünis.

Lisaks tulevad sel kevadel ja suvel välja kaks uuslavastust. 5. juulil esietendub Kolga mõisas «Praegu pole aeg armastuseks», mille lavastajaks on Damir Salimsjanov Udmurtiast ja kunstnikuks Ervin Õunapuu. Juba 4. mail esietendub aga Köismäe tornis Nikolai Gogoli «Hullumeelse päevik», mille lavastab Madis Kalmet ja peaosas on Argo Aadli (Tallinna Linnateater).

«Praegu pole aeg armastuseks» räägib lavastaja Damir Salimsjanov sõnul sellest, kuidas inimesed teevad oma elu äärmiselt keeruliseks: «Me mõtleme välja üha rohkem asju, mis ei lase meil olla koos nendega, keda me armastame. Sõjad, religioon, masside arvamus, lisaks poliitika, seisuslikud erinevused, mood, virtuaalne tegelikkus. Ja paistab nii, et inimkond jätkab asjade väljamõtlemist, mis meid üksteisest eraldavad. Ma soovin, et peale meie etenduse vaatamist tahaks inimesed välja lülitada kõik, unustada absoluutselt kõik, kõik peale ühe – olla koos nendega, keda armastad. See on tõsine teema selles lõbusas näidendis.»

Lavastuses mängivad Kristo Viiding, Mari-Liis Lill, Martin Kõiv, Ott Kartau (kõik vabakutselised), Harriet Toompere (Draamateater) ja Tõnn Lamp (Tallinna Linnateater).

Kuid veel enne kolme suvelavastust esietendub R.A.A.A.Mil 4. mail Köismäe tornis Nikolai Gogoli «Hullumeelse päevik». Madis Kalmeti lavastuses on laval Argo Aadli (Tallinna Linnateater). «Hullumeelse päevik» on äärmiselt tänapäevaste kokkupuutepunktidega. Maailmas, kus hakkab hajuma piir normaalsuse ja ebanormaalsuseks vahel, terve ja patoloogilise vahel, kus tihti kõverpeeglina vale saab tõeks ja olematu olevaks. Ehmatavalt näitab meie praegune aeg, et nihestatud mõttemaailma ja ettearvamatu käitumisega ning labiilse psüühikaga inimesed võivad saada suurriikide juhtideks. Kuidas käivitub ja areneb selline «hulluse» protsess, seda näitab väga ilmekalt ja ülimalt värvikalt Gogoli novelli peategelane.

Teatriühendus R.A.A.A.M. on 2000. aastal loodud väiketeater, mis on läbi aastate toonud välja erinevaid dokumentaalse sisuga teatrilavastusi ja olulisi klassika tõlgendusi. R.A.A.A.M. on oma lavastustega tutvustanud Eesti teatrit üle maailma ja kutsunud Eestisse mitmeid välislavastajaid.