Möödunud on kakskümmend aastat. Palju on muutunud, kuid samas ka kõik endine. Mark Renton (Ewan McGregor) naaseb ainsasse paika, mida ta saab koduks kutsuda. Seal aga ootavad teda Spud (Ewen Bremner), Sick Boy (Jonny Lee Miller) ja Begbie (Robert Carlyle).

Ootavad teisedki vanad semud: kurbus, kaotus, rõõm, kättemaks, viha, sõprus, armastus, igatsus, hirm, kahetsus, diamorfiin, enesehävitus ja surmaoht. Need on ta tervituseks järjekorda võtnud ja ootavad, et mäng algaks.

Filmis «T2 Trainspotting» teevad taas koostööd Oscari-võitjast režissöör Danny Boyle ja 1996. a esimese filmi osatäitjad. Stsenarist on selgi korral John Hodge, kes on võtnud aluseks Irvine Welshi romaanid «Porno» ja «Trainspotting».

Kinodes alates 17.03.2017, filmi pikkus: 2h 03 min