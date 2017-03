Simon Reynolds- maailma üks mõjukamaid popmuusikakriitikuid Simon Reynolds on oma viimast raamatut tutvustaval turneel ja jõuab sellega seoses ka Tallinnasse

Kuidagi on läinud nii, et pean Reynoldsit üheks oma iidoliks ja ehk isegi kõige olulisemaks inimeseks, keda ma isiklikult ei tunne. Võin üheks oma elu kõige märkimisväärsemaks hetkeks lugeda kohtumist Reynoldsi raamatuga «Energy Flash», mis rääkis reivi- ja elektroonilise tantsumuusika kultuurist. Oluline pole olnud mitte ainult see, millest Reynolds kirjutab, vaid kuidas ta kirjutab.