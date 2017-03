Kuidas orienteeruda Tallinn Music Weeki mahukas programmis?

Üheksandat korda toimuva festivali programm on nii tihe, et töötaval muusikahuvilisel ei pruugi õnnestu selles kohe orienteeruda, kui tal just isiklikku assistenti abiks pole.

«See ongi väljakutse,» ütleb peakorraldaja Helen Sildna. «Festivali kava on massiivne, sest meie peamine rõhuasetus on mitmekesisus ja valikute võimalus. Me oleme alati tahtnud, et esindatud oleksid kõik muusikažanrid, ja seetõttu on artistide hulk suur. Alguses tundub kogu programm ja selle ülesehitus hästi segane, aga kui võtta natuke aega ning süveneda, uurida ja lugeda uudiseid, saab see selgemaks.»

TMW kodulehel saab teha endale isikliku konto ning märkida ära endale meeldivad üritused. Ajakava võib sättida ka huvidest lähtudes – on selleks siis ainult muusika või muusika ja toidukultuur või hoopis üle linna toimuvad tasuta kontserdid või hoopis kõik kokku. Kes aga end mahukast programmist kuidagi läbi närida ei suuda, võib leida veebikeskkonnast alajaotuse Nordea 5*, kus on kirjas 25 protsenti kogu kava mahust. «See annab meie külastajale kätte võimalikult mitmekesise valiku huvitavatest sündmustest, oleme sinna püüdnud kokku koguda omanäolisemaid tipphetki,» ütleb Sildna.

Nagu öeldud, kava on väga mahukas, ehmuda ei tasu, aega võtta aga küll.

Orienteeruda aitavad ka festivali toimumiskohtades leiduvad erilehed, mis annavad kätte suuna, kust edasi minna. Sildna ütleb, et festivalipassi omanikel on eriti lihtne. «Festivalipassid tagavad võimaluse kulgeda vabalt ürituselt üritusele, mu enda lemmikud festivalihetked on just nii tekkinud. Astud lähimasse klubisse, satud juhuslikule esinemisele ja saad toreda üllatuse osaliseks. Või liigud edasi, kui laval ei ole n-ö sinu teema. Vaba seiklemine ka töötab. Üksikkontserdi pilet annab samas järjekorras eelise – kui soovite just kindlat lemmikut vaatama minna. Igal juhul soovitame konkreetse artisti kontserdile minnes varuda pool tundi aega, mõned populaarsed kontserdid võivad olla üpris rahvastatud. Lava ette jõudmine eeldab varem kohal olemist.»

Londonis sellisest festivalist osa võtta oleks keeruline, sest ainuüksi liikumine ühest kontserdipaigast teise võtab tunde. «Tallinn on väga hea kompaktne linn, mis võimaldab, festivalikava näpus, ühest kohast teise jalutada. See võtab ära ka pinge, kui oled sattunud esinemisele, mis sind nii väga ei paelu, sest alati on lähedal mõni muu kontsert, kuhu saab edasi liikuda,» räägib Sildna.

Siin aitab hädast välja ka TMW tasuta äpp, mis näitab nutitelefoniomanikule lähima kontserdipaiga, kuhu edasi liikuda. Sildna ise postitab sotsiaalmeediasse igal hommikul eeloleva päeva parimaid hetki. Samuti on mõistlik jälgida, mis toimub kodulehe uudiste rubriigis, kus päevakohased tähtsamate ürituste postitused inimestele abiks peaksid olema.

«Lisaks Postimehe kodulehel olev teemapesa. Nii et orientiire jagub. Julgen lubada, et kui see kõik mõttega läbi töötada, hakkab pilt selginema. Ise olen tähele pannud, et aitab ka sõprade-tuttavate või mõnes söögikohas kõrvallauas istuvate võõrastega suhtlemine – nõuandeid ja soovitusi jagatakse lahkelt,» naerab Sildna.