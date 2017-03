Eesti kultuuri täheatlas: eestlaste arhetüübid Andres ja Pearu

««Tõe ja õiguse» kõigist jagudest on dramatiseeringud olemas ja kõiki neid on ette kantud. Arvustusele ja publikule on neist etendusist peale muu eriti silma paistnud ja meeltesse sööbinud Andrese ja Pearu kujud. Et need kaks kanget vanameest kogu romaanis etendavat keskset osa – eriti esimeses ja viiendas jaos –, siis tärkas mõte valmistada dramatiseering, millesse oleks koondatud Andrese ja Pearu lugu tervikuna.»