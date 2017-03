HÕFFil esilinastub Mart Sanderi õõvafilm

Filmi autori sõnul on tegu närvesööva psühholoogilise õuduslooga kirjanikust, kellel areneb ühel ööl kummaline telefonivestlus anonüümse helistajaga.

«Kahe aasta eest kirjutasin mononäidendi «Juhuslik nimetaja», millega tiirutasin aasta jooksul ringi nii Eestis kui ka välismaal ja esinesin ka Broadwayl. Igal pool peeti etenduse süžeed huvitavaks ja uudseks. Nii tekkiski mõte sellest lavastusest filmiversioon teha – õudusfilm kannatab sageli veidi etteaimatavate süžeeliinide all. Kui laval olin üksi, siis filmiversiooni tõime sisse ka teisi tegelasi – kuid sisuliselt on see ikkagi film mehest, kes istub ühes toas ja räägib telefoniga. Kes ootab tempokat actionit, pettub kindlasti. Kes armastab filmidele kaasa nuputada ja mõttes sammhaaval mõistatust lahendada, see ehk jääb rahule,» sõnab Mart Sander.

Filmi peaosalist kehastab Mart Sander, teistes osades on Liis Tarvis Flack, Louis Zezeran, James Arney jt. Filmi operaator on Roland Rammul, filmi on tootnud FilMinistry.

«Juhuslik nimetaja» linastub HÕFFil laupäeval kell 19.30 Haapsalu kultuurikeskuse rõdusaalis. Filmi esilinastusel viibib autor koos kaasnäitlejate ja võttegrupiga.

Vaata filmi treilerit:

Täiendust on saanud ka festivali friigi- ja retroprogramm

HÕFFi friigiprogrammi on lisandunud ameerika undergound-kino režissööri James Bryani film «Džunglilõks» (Jungle Trap, 1990/2016), mis linastub festivalil Euroopa esilinastuse käigus.

1970–1980-ndatel aastatel eri žanrites filme vändanud Bryanit võib pidada tõeliseks VHS-põlvkonna lavastajaks. Mullusel Fantastic Fest filmifestivalil Austinis pika aplausi teeninud linateos võeti linti küll juba 1990. aastal, kuid linastus ümbermonteeritult nüüd tänu tootmisfirmale Bleeding Skull Video! alles 26 aastat hiljem.

Selle nn džungliõuduskomöödia soundtrack'i autor on populaarne elektroonikabänd Taken by Savages. Kuula filmi soundtrack'i:

Retroprogrammi on lisandunud Hannes Villemsoni (Tartu Video) eestikeelse dublaažiga omaaegne kultusfilm «Põrgusigitis» (Hellraiser, 1987), mille lavastaja on briti fantaasiakirjanik ja filmirežissöör Clive Barker. Vaata filmi klippi:

Kokku näeb festivalil 28 täispikka filmi. Lisaks eri žanre koondavale põhiprogrammile, kust leiab viimase aasta parimaid, julgemaid ja originaalsemaid linateoseid, näidatakse publikule ka nostalgiast tiinet retroprogrammi, jätkatakse friigi- ja B-filmidega ning oma kindel koht kuulub ka ekstreemfilmiseansile.

Vaata väljakuulutatud filme siit.