Kontserdipromootor Eva Palm: See on ikka päris hull bisnis!

Kontserdiagentuur Live Nation Entertainment on üks maailma suurimaid ja mõjukamaid. Agentuuri Baltimaade kontori peapromootor Eva Palm on see naine, tänu kellele jõuab mitte ainult Eestisse, vaid teistessegi Baltimaadesse umbes 70–80 protsenti välisartistidest. Suvel toob ta Tallinna lauluväljakule Rammsteini, Riiga Foo Fightersi ja Red Hot Chili Peppersi, Vilniusse Robbie Williams ja Erasure’i. Tallinna on sügisel oodata Bryan Ferryt ja Future Islandsit ning lisa on tulemas.