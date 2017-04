Folk, beats and rock'n'roll!

Toon selle olukorra ilmestamiseks sisse raudteejaama ja sõiduplaani metafoori: iga pooltund väljub ligemale kümnelt erinevalt perroonilt erinev rong Nirvaanasse (või siiski hoopis Lollidemaale?). Milline neist rongidest ja perroonidest valida, et hiljem poleks piinavalt kahju ja häbi tühja elatud festivaliõhtu pärast?

Kasutades passiomaniku privileege ning enese seltskondlikest kohusustest vaba seisundit triivisin õhtust allavoolu varahommiku suunas andudes juhusele, orienteerudes lavade ja artistide valikul alateadvuslikest kapriisidest. Nüüd, järgmisel pärastlõunal, kui seda teksti kirjutama asun, olen sunnitud tõdema, et ainuke eelmise õhtu kontsert, kus ma algusest peale kohal olin (puhas juhus muide) ning kuhu lõpuni püsima jäin (sest lahkuda polnud põhjust), oli ansambli Trad.Attack! etteaste Vene kultuurikeskuses. Seega annan oma kolm tilka tinti neile.

Trad.Attack! esinemas 2016. aasta Viljandi Pärimusmuusika Festivalil. / Elmo Riig / Sakala

Kõigepealt tundub oluline märkida, et Trad.Attacki! muusika pole päris minu maitse – vana koer enam uusi trikke ei õpi. Kuid Vene kultuurikeskuses läksin etteaste, esitajate karisma ning üldise massipsühhoosi mõjul vooluga kaasa kiiresti ja pöördumatult. Põhjused, miks ma sellel ilma suurema intellektuaalse vastupanuta juhtuda lubasin, on vähemalt minu enese jaoks huvitavad. Neid siinkohal esitades loodan, et need ütlevad rohkem bändi kui minu kohta.

Võrgutustehnikaid, olgu need teadlikud või alateadlikud, on mõistagi lõputult. Kuid kõige paremini töötab vist ikkagi võrgutaja loodud illusioon sellest, et ta on liiga võluv selleks, et evida soovi või vajadust kellegi võrgutamiseks. Ma olen kohanud elus mõnda sellist naist, kel puuduvad isiksuslike ja välimuslike parameetrite järgi igasugused eeldused mulle meeldimiseks, kuid kes on hea stiili- ja taktitundega käitunud nagu maailma kõige ilusam naine (ära palun ainult küsi, hea lugeja, milles see käitumine täpselt seisneb!) ning pannud seeläbi ka mind seda uskuma. Vähemalt mõneks minutiks või tunniks. Sest ilu illusioon on kohati veel magusam kui toores füüsiline ilu ise.

Trad.Attack! tegi seda minuga reede õhtul kolmveerand tunniks Vene kultuurikeskuses. See bänd ei tulnud lavale mitte publiku poolehoidu otsima, vaid võtma. Nad ei püüdnud meeldida, ei kangestunud kahtlustes ja poolikus eneseusus, vaid liikusid, laulsid ja mängisid pille siiras usus ning teadmises, et neid imetletakse, ihaletakse ja armastatakse, sest teisti pole see lihtsalt võimalik. Ja mis peaasi: sellele usule oli neil oma muusika näol ootamatult ja ehmatavalt palju katet.

Trad.Attack! esinemas 2016. aasta Viljandi Pärimusmuusika Festivalil. / Elmo Riig / Sakala

Trad.Attack! lepitab tulevikku minevikuga, tehes seda elurõõmsalt ja kompleksivabalt. Bändi muusikas pole mingit viisupõrnitsemist ega arglikku pillikääksutamist, kummardusi traditsioonile või «heale maitsele», siin antakse igast torust tuld. Sandra Sillamaa toru- ja parmupilli, elektroonilise tantsubiidi ning Tõnu Tubli rokitrummide kohtumisel lendab sädemeid. Jalmar Vabarna, kelle akustiline kitarr kontserdi helipildis eriti maksvusele ei pääse, laulab ühes loos duetti oma aastakümnete eest surnud vanaemaga ja see on as funky as it gets. Trad.Attacki! postmodernistlikus sulatusahjus sünnib 21. sajandi teise kümnendi vääriline estraadimuusika. Folk, beats and rock'n'roll.