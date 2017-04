Rahvusraamatukogus algab taas tasuta raamatumess

Tasuta sissepääsuga messil pakuvad kümned kirjastused uudistoodangut ning soodushinnaga teoseid.

Viiendat korda aset leidva Tallinna Raamatumessi kavas on enam kui 30 sündmust, neist tubli kolmandik lastele. Toimub raamatuesitlusi, kohtumisi kirjanikega, arutlusi ja vestlusringe, räägitakse kirjandusest linnaruumis, vanade raamatute taaskasutamisest, tutvustatakse uuemat kirjandust ja kirjeldatakse oma kirjanduselamusi.

«On rõõm, et viie aastaga on Tallinna raamatumessil välja kujunenud omad traditsioonid, nagu kirjandusfoorum ja tüpograafiaseminar ning üleriigiline lastesündmus Eesti Lastekirjanduse Keskuse eestvedamisel, kuid messi kavas on ka värskeid ettevõtmisi, nagu näiteks kirjandusklubi, kus lugemishuvilised saavad loetu üle mõtteid vahetada ning raamaturingluse-teemaline vestlusring, mis on ajendatud talvel üles kerkinud temaatikast,» ütles Eesti Kirjastuste Liidu juht Kaidi Urmet. Ta lisas, et sama oluline on see, et messil on palju mõeldud lastele ning näiteks kirjandusklubi ajaks saab lapsed jätta juhendajaga töötuppa meisterdama. Eraldi välja toomise vääriliseks peab Urmet venekeelsele lugejale mõeldud sündmusi, mida on messil koguni mitu.

Messi avaürituseks olev kirjandusfoorum on tänavu pühendatud neile, kel lugeda raske ehk eelkõige Marrakeši lepingu tutvustamisele ning nägemisprobleemidega inimeste muredest kõnelemisele, kuid samas ei jää tähelepanuta ka Marrakeši lepingust tulenevad muudatused autoriõiguses. Foorumil kõneldakse teemast nii ministeeriumi kui ka pimedate raamatukogu pilguga, tutvustatakse teistsuguseid kirjanduse kogemise võimalusi ning vaadatakse muuseumi pilguga minevikku, kus nägemismuredega pidid maadlema ka kirjanikud.

Lisaks toimub neljapäeval kell 17.30 suures saalis kohtumine hetkel kõmulisima Saksa autori Norman Ohleriga, kelle sulest on ilmunud raamat «Patsient A», mis uurib uimastite kasutamist Teise maailmasõja aegses Saksa sõjaväes. Norman Ohleriga vestleb Priit Hõbemägi. Milleri salongis algab kell 14 Tallinna Kirjanduskeskuse juhi Maarja Vaino ning kirjanike ja kirjanduskriitikute Peeter Helme ja Paavo Matsini arutelu kirjanduse olulisuse üle linnaruumis, mis ühtlasi on kultuurisaate «Vasar» avalik salvestus. Kell 15 räägivad samas algajate autorite tüüpvigadest ja annavad neile nõu tippkirjastajad Krista Kaer (Varrak) ja Tauno Vahter (Tänapäev). Kell 16 esitleb kirjastus Argo seal raamatut „Musta koidiku kuulutajad: Soome fašistide lugu“ ning kell 17 algab vestlusring vanade raamatute saatusest, milles osalevad Raamatuvahetus.ee esindaja Leo Ariva, bookworld.eu juht Anu Vunk ning raamatupoe REaD looja Maaja Hallik.

Autorinurgas esitleb kirjastus Valgus kell 16 koos David Vseviovi ja Vladimir Sergejeviga raamatut «Venemaa – lähedane ja kauge. Viimasest Rjurikovitšist esimese Romanovini», kell 17 kirjastus Varrak raamatut «101 Eesti toitu ja toiduainet», mille autorite Anu Kannikese ja Ester Bardonega vestleb Peeter Helme ning kell 18 kirjastus Grenader raamatut «Varjudes lõhnavad valgused», mille autori Rein Saviga vestleb Mati Mandel.

Lastealal saavad lapsed kell 12 osa kohtumisest Milvi Martina Piiriga, kes tutvustab oma värsket muinasjuturaamatut «Uppunud mets» ning lapsevanemad ja õpetajad kell 16 koolitusest, mida viivad läbi kasvatusteadlased Jana Rebane ja Kristi Kirbits, kes on kirjutanud raamatu «Arengu jälgimise mängud». Lisaks on lapsed oodatud kella 17–19 autorinurgas avatud töötuppa, kus saab valmistada endale märkmiku. Samuti toimub igal messipäeval Tallinna Keskraamatukogu eestvedamisel lastele otsimismäng.

Messi teise päeva suursündmus on reedel tavapäraselt kujunduskonverents «Kirjak» ning kolmandal päeval ehk laupäeval toimub Eesti Lastekirjanduse Keskuse eestvedamisel üleriigilise õpilaste kirjandusmängu finaal.

Messile on oodatud kõik kirjandushuvilised. Sissepääs on kõigile tasuta! Programmiga tutvu lähemalt siin.