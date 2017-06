Teater ei ole parem kui ülejäänud maailm

Meid huvitab väga see, kuidas kujunevad lood ja narratiivid, mis meid ümbritsevad. Ja teater on väga hea koht selliste narratiivide uurimiseks. Et vastata küsimustele: mis toimub? Kes kõneleb mille eest? Aga me ei ole mingisugused salaagendid. Kõik see, millest kõneleme, on täiesti nähtav, avalik. Peab vaid võtma aega ja välja uurima. Ning me püüame eksperimenteerida erinevate vaatenurkadega.

Püüame luua teatraalse raami, olukorra publikule selle põhjal, millest meie tegijatena huvitatud oleme. Ma ei tööta kunagi harrastusnäitlejatega, sest kui töötad laval tekstiga, on vaja professionaalseid näitlejaid. Vajad inimesi, kes on võimelised teksti edastama, sest palju tekstist, millega me töötame, pole mõeldud laval esitamiseks, isegi mitte ettelugemiseks.

Need on näiteks eelarvepaberid, keeruline kirjalik tekst, millest ei saagi esimesel lugemisel aru. Aga publik kohtub selle tekstiga vaid korra ja publik peab sellest aru saama. Või peab aru saama, miks ta sellest aru ei saa. Nii et võtab kaua aega, et end teksti sisse elada, ja seda saab saavutada vaid näitlejatega. Sest näitlejal on võime muuta tekst toimivaks, et publikuna saaksid teksti jälgida.

-Millises seoses on teie jaoks lavastuse sisu ja vorm?

Minu jaoks ei ole neil vahet. Ma küll ei alusta huvist vormi vastu, vaid huvist mingi teema vastu. Tehnikana kasutame montaaži. Alguses on teatriteksti loomine väga demokraatlik, läbime erinevaid faase, filtreerime välja endale olulise. Iga lavastuses osaline toob kaasa selle, millest ta on huvitatud.

Lõpus aga ei ole protsess sugugi demokraatlik, sest ühel hetkel on otsustamise koht. Meie tekstide esimesed versioonid on alati liiga pikad. Tuleks lavastus, mis oleks neli tundi pikk, kuid publik ei suuda sellele keskenduda. Nii et seejärel eelkõige dramaturg Regine Dura toimetab ja lühendab teksti, tihendab seda. Me püüame iga lavastusega tekste järjest tihendada. Seejärel esitame selle publikule.

Enamik meie lavastusi tegeleb ka ruumiga, publik peab liikuma ühest ruumist teise. Ja sageli näeb publik ainult üht osa lavastusest ja nad peavad küsima teise osa publiku käest, mis ülejäänud lavastuses toimus. Näiteks kord juhtus, et üks rahulolematu vaataja ütles: «Ma maksin etenduse eest, aga ma ei näinud tervet etendust!» Selline lähenemine peegeldab isiklikku, personaalset lähenemist – me näeme alati mingit osa, me oleme alati subjektiivsed.

Iga teema ja lavastuse jaoks loome erineva vormi. Viimasel ajal töötame järjest enam riigiteatris ja seal on ruumisuhete murdmine väga keeruline. See on seotud teatrite arhitektuuriga. Neis teatrites oleme asetanud mitu kihti ühte ruumi, nii et publik on siiski ühes ruumis koos. Nii et minu jaoks ei ole sisu ja vormi vahel konflikti. Alustan mõtlemist teemast, millest olen huvitatud. Teema põhjal koguneb materjal ja materjal loob ruumi. Ruum on minu jaoks väga tähtis.