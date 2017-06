Sergei Lebedev: venelased ei taha ajalugu endale tunnistada

Kui raamat alguses ilmus, ootasin ma suurt pommi, see oli provokatsioon. Halb üllatus oli, et üldiselt vaikisid nii ühiskond, kriitika kui ka lugejaskond laiemalt raamatu maha. Kui raamat avaldati teistes keeltes, muutus selle ignoreerimine aga võimatuks. Siis nõustuti, et raamat on hea.

Saksamaal on «Unustuse piiri» müüdud siiani rohkem kui Venemaal ning ilmusid arvamuslood, kus öeldi, et see on erandjuhtum, aga kõik venelased ei saa oma vanavanemaid häbeneda. Eeldati, et lääs on mulle propaganda eest maksnud, sest ma olen saanud stipendiume Saksamaalt.

Nüüd näen, et on ilmunud veel raamatuid Gulagi kohta, aga neis väidetakse ikkagi, et ajalugu polnud nii hirmus. Nõustutakse, et jah, Gulag oli halb, aga seal oli ruumi ka armastuse ja suhete jaoks.

Selline käsitlus kaitsevat lugejat. Jah, inimesed surid seal, see oli ekstreemne, aga ei tohi ennast lasta õudustest puudutada! Ajalugu vaadeldakse läbi filtri, see on Venemaal nii tüüpiline. Venelased ei taha ajalugu endale ausalt tunnistada.

Mulle tundub, et tänapäeva venelase identiteedi suur osa on uhkus ajaloo üle. Tähistatakse Teise maailmasõja võitmist ja vanavanematest sõjaveterane; teiesugused autorid solvavat venelase patriotismi isiklikul tasandil.

Teise maailmasõja «võit» on ainus nüüdisaegse venelase identiteedi alus. See annab venelasele päritud moraalse kapitali. Nad saavad tänu sellele teisi rahvaid hukka mõista, nad tunnevad, et on teistest paremad. «Võit» tõestab neile, et kõik tehtu oli moraalselt õige. Selle «võiduga» õigustatakse suuri pingutusi ja kannatamist. Venelased, kes «vabastasid» Euroopa, polnud ise vabad. Kui sa aga ise ei ole vaba, ei saa sa teistele tuua mingit vabadust.

Putin mõistab, et ta ei saa Gulagi õigustada, aga ta kasutab Stalinit hirmu sümbolina. Stalin on Putini jaoks positiivne kangelane. Stalini mainimine äratab põlvkondadeülesed mälestused.

Enne Bolotnaja väljaku proteste (2012. aasta meeleavaldused Putini vastu – toim) oli üldine mentaliteet selline, et kui inimesed ei torgi valitsust, jätab valitsus rahva rahule. Bolotnajast alates hakati rahvast füüsiliselt survestama ja hirmu külvama, ning selle hirmu sümbolina on Stalin ideaalne, ta esindab jõhkrat võimu. Praegune Venemaa valitsus ei saa Stalini režiimi otsesõnu kiita, aga talle ehitatakse monumente ja tehakse propagandafilme.

Venemaa valitsusel on vaja pikendada kõikehõlmava riigivõimu traditsioone, mis on ühelt poolt uhke ja võidukas, aga teiselt poolt jõhker ja armutu.

Putinil on vaja rahva austust ja hirmu ning hirmu sümboliseerib Stalin?

Jah. Lapsena oli hirmu sümbol see, et kui sa ei ole korralik, tuleb keegi ja viib sinu pimedusse ära. See on põhimõtteliselt sama.

Vene ühiskond on katkine ja killustunud, Krimmi annekteerimise puhul tuleb see selgelt välja. Paljud venelased ütlevad, et Gulag oli meie ajaloo hirmus häbiplekk, aga Krimmi annekteerimine on hea, sest see on iidne Vene territoorium. Putin kasutab ühiskonnas ilmnevat vasturääkivust ja ebastabiilsust väga nutikalt ära.