Eesti kirjanduskultuurilised kõnetused

Kirjandusuurimine on kaastekstide loomine dialoogi (resp kõnetuste) kaudu. Kirjanduskultuur ei moodustu üksnes ilukirjanduslikest tekstidest endist, vaid hõlmab ka teoste vastuvõttu kaas- ja hilisemas ajas. Kui algupärast loomingut ilmus veel suhteliselt vähe – pean silmas 19. sajandit ja 20. sajandi alguskümnendeid –, siis jõudis kriitika «läbi hekseldada» suurema osa teostest, nii et omaaegset retseptsiooni uurides on võimalik rekonstrueerida kultuuriväljal toimunut üsnagi adekvaatselt. See tähendab, et meil, praegustel lugejatel on kättesaadav ka kunagi olnu m õ i s t m i n e, mille pinnalt lugemisväljal liikudes on kindlam hinnata üht või teist n ü ü d s e t nähtust. Koguni, see või teine mineviku kirjanik, tema looming võib asetuda uude valgusse, piltlikult öeldes, kasvades temast endast suuremaks. Eelmise aasta kirjandusuurimuslikud tähtteosed, Jaan Unduski «Eesti kirjanike ilmavaatest», Cornelius Hasselblatti «Eesti kirjanduse lugu» ja Tiit Hennoste «Eesti kirjanduslik avangard 20. sajandi algul. Hüpped modernismi poole I» kuuluvad just seesuguste kirjanduskultuuriliste kõnetuste hulka.

Ent mööda ei saa minna ka kahest, samuti 2016. aastal ilmunud raamatust, millele siinkohal olgugi osutatud tähelepanu. Kõigepealt on selleks Madli Puhveli «Lydia Koidula. Elu ja aeg.» Madli Puhvelile (õieti Sirje Madli Puhvel, snd 1939 Hansen) on olnud Koidula dramaatilise elu kirjapanek võetav lausa missioonina, sest autori põhiline teadustegevus on olnud seotud mikrobioloogia ja immunoloogiaga. Teos on kirjutatud esialgu ja ka ilmus inglise keeles 1995. aastal (eesti keelde on tõlkinud selle Tiina Randviir, Katrin Kiik ja Krista Mits). Mõeldud oligi see siis ingliskeelsele lugejale tutvustamaks ühe väikerahva sümbolkujuks tõusnud loojat. Ingliskeelne pealkiri viitab sellele – «Symbol of Dawn». Tosin aastat tagasi, raamatu ilmudes, kirjutas Märt Väljataga: «Ometigi on ingliskeelsed lugejad praegu privilegeeritud olukorras. Sest nii head Koidula elulugu kui […]California ülikooli meditsiiniprofessori Madli Puhveli raamat «Symbol of Dawn» eesti keeles ei ole. […] Iga peatükk Koidula eluloost annab ühtlasi panoraamse vaate sellest, mis toimus Eesti poliitika-, seltskonna- ja vaimuelus. Teisalt on eluloolane olnud hoolikas ajastu olmelise poole rekonstrueerimisel […].»

Nüüd siis saavad selle raamatu headusest osa ka eestlased. Koidula kirjavahetustele ja ulatuslikule sekundaarallikatele toetudes hargneb lugeja silme ees andeka, tegusa, perele lojaalse ja ohvrimeelse rahvuslase elusaatus. Puhveli empaatiat jagub Koidulale küllaga, aga mõistev, kaastundlik on ta ka Koidula abikaasat Michelsoni portreteerides. Puhvel tunnistab, et «kirjanikunime kaudu oli temast [Koidulast] saanud müüt juba enne oma surma», mida võimendas surmajärgselt 1915. aastal ilmunud Aino Kalda «poolilukirjanduslik ja traagilises võtmes» kirjutatud Koidula elulugu «Tähelend». Ta möönab, et «Kalda jutustus Koidula elust on vahepeal niivõrd palju tuntust kogunud, et jääb ilmselt kõige levinumaks tõlgenduseks paljudeks aastateks, kui mitte igaveseks.» Olen siiski seda meelt, et Puhveli psühholoogilise dominandiga «Koidula ja tema aeg»-stiilis biograafia asetub võrdväärsena, kui mitte koguni eelistavalt nii Kalda kui ka teiste Koidula elu ja loomingu käsitlejate kõrvale.