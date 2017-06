Lastejutuvõistluse võitis Ugala näitleja

Žüriisse kuulusid inimesed Eesti Lastekirjanduse Keskusest ja kirjastusest Tänapäev, lisaks Ilona Martson ajakirjast Täheke. Auhinnafondi suurus oli 3000 eurot.

I koha pälvis Kadri Lepp käsikirjaga «Tüdruk, kellel oli saladus». Jõulupühasid linna veetma tulnud poisid avastavad, et uuel naabril on valus saladus, mida üritavad õnnelikult lahendada. Žürii arvates oli tegu seiklusliku jõululooga, mis on kirjutatud hea keeletunnetusega. Tegu on mõttelise järjega raamatule «Poiss, kes tahtis põgeneda», mis pälvis eelmisel konkursil teise koha. Kadri Lepp töötab Ugala teatris näitlejana.

Esikohaga kaasneb preemia 1500 eurot.

II koha pälvis Helen Käit käsikirjaga «Kummitusmaja». Käsikiri räägib linnast vanasse maamajja kolinud lastest, kelle uues elukohas hakkab sündima veidraid asju ning tundub, et majas elab kummitus.

Teise koha preemia on 1000 eurot.

III koha pälvis Hugo Vaher käsikirjaga «Vääna juurdlusgrupp». Raamatu peategelased leiavad kohvri röövitud rahaga ja puutuvad peagi kokku selle taga olnud kurjategijatega. Kolmanda koha preemia on 500 eurot.

Ära märgiti kaks tööd: Maali Ilma (pseudonüüm) «Hopspelleri amulett» ning Pille Kanti käsikiri «Naaskli lood». Mõlemad tööd on plaanis avaldada. «Hopspelleri amulett» on ajalooliste sugemetega fantaasiarohke seikluslugu ning «Naaskli lood» räägivad omamoodi veidrast olendist, kes ühest kodust leitakse.

Esimesest võistlusest «Minu esimene raamat» on möödunud 13 aastat. Kokku on neile konkurssidele esitatud umbes 300 käsikirja, millest raamatuna on ilmunud umbes 50.

Varasemate konkursside võitjate seas on teiste seas Piret Raud, Kristiina Kass, Siiri Laidla, Markus Saksatamm, Juhani Püttsepp, Kairi Look ja Reeli Reinaus.