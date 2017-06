Ugala teatril oli viimase 25 aasta edukaim hooaeg

Enne jaanipäeva etendus Ugala teatris viimast korda suvelavastus «Gogoli disko» ning ühtlasi pandi sellega punkt teatri 97. hooajale, kuhu mahtus nii publikurohke suvi Vargamäel, hüvastijätt ajutise teatrisaaliga Ugala black box kui ka renoveeritud teatrimaja avamine.

Ugala teater on lisaks etendustegevusele korraldanud hooaja jooksul ka mitmeid erisündmusi, millest on osa võtnud üle tuhande piletiga külastaja ning paar tuhat inimest, kes osalesid tasuta kogukonnaüritustel. See kõik teeb kokku üle 80 000 inimese, kes on nautinud Ugala teatri tegemisi viimase 12 kuu jooksul kõikvõimalikes kultuurilistes vormides, olgu selleks etendustegevus, kontsert, teatrikino, näitus, häppening või muu vorm.

97. hooajal andis Ugala teater kokku 281 etendust ning esietendus 10 uuslavastust, millest 6 lavastust nautisid publiku erakordset poolehoidu, kandes kogu hooaja vältel silti «välja müüdud»: suurejooneline vabaõhulavastus Vargamäel «Kõrboja perenaine», arktiline triller «Sätendav pimedus», humoorikalt teraapiline «Emadepäev», mõõga- ja mantlikomöödia «Nähtamatu daam», «Vai-vai vaene Vargamäe» ehk «Tõde ja õigus» lastele ning publiku päid pööritav «Gogoli disko».

Erakordse aasta kõige tormilisemaks kuuks kujunes märts. Teatriaasta üks oodatuim sündmus – renoveeritud Ugala teatrimaja avamine 18. märtsil – kujunes nii publikule kui teatrirahvale soojaks taaskohtumiseks punasest tellisest majaga ning ka üksteisega. Pärast 13 kuud kestnud renoveerimistöid, mille käigus läbis kogu maja totaalse uuenduskuuri alates uuesti laotud välisseintest kuni uute punaste suure saali toolideni, oli maja taas külastajatest pungil. Üks suurimaid muutusi pärast renoveerimist on teatri võimekus mängida etendusi korraga kahes saalis, nii suures kui ka väikeses.

Ugala teatrimaja / Heigo Teder/Ugala

Kõigest nädal aega pärast renoveeritud teatrimaja avamist kogunes teatrirahvas Ugalasse, et tähistada teatripäeva. Teatriauhindade gala, mille lavastas Tanel Ingi, jõudis ERRi vahendusel rohkem kui 165 000 vaatajani.

Kevadel külastas Ugala uut maja keskmiselt 460 inimest päevas, kui jätta välja puhkepäevad. Esimese kahe kuu jooksul käis Ugala teatrimajas rohkem rahvast kui terve aasta jooksul Ugala ajutiseks koduks olnud Ugala black boxis 2016. aastal.

Pärast suvepuhkust naaseb Ugala Vargamäele, et anda veel 15 «Kõrboja perenaise» etendust. 98. hooaeg avatakse 16. septembril kahe lavastusega: ühel päeval esietenduvad Sasha Pepeljajevi visuaalteatri lavastus «Primavera Paunveres» ja läti lavastaja Valters Silise kontorimuusikal «Nagu Soomes, aga veel parem».

Ugala publik valis oma lemmikud

Ugala teatris etendus 21. juunil viimast korda suvelavastus «Gogoli disko». Lõpuaplausi järel kuulutati Ugala suurel laval välja publikupreemia Kuldõun 2017 laureaadid.