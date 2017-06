Eurimages tunnustas Eesti filme 400 000 euroga

«Eurimagesi töögrupi liikmed tõstsid mõlema filmi puhul esile just lugude originaalsust ning julget ja omanäolist režiid,» selgitas Eesti esindaja Eurimages’is, Eesti Filmi Instituudi (EFI) peaprodutsent Piret Tibbo-Hudgins. Kaks toetust on seda tähelepanuväärsem, et tegemist on aasta kõige pingelisema suvise vooruga, kus toetust taotles tavapärase kolmekümne filmi asemel kuuskümmend Euroopa linateost. Märkimist väärib ka asjaolu, et mõlema filmi produtsent on Katrin Kissa.

«Eesti autorikino mõistes on Õunpuu «Viimased» kallis film, ennekõike seetõttu, et see võetakse üles mitme tuhande kilomeetri kaugusel Lapimaal, kus filmivõteteks vajalik infrastruktuur praktiliselt puudub,» ütles Kissa. «Kõik tuleb endal luua ja kui kohtume ootamatustega, siis nende lahendamine on aeganõudev ja kulukas.» «Viimaste» rahastamine on kestnud aastaid ning produtsent loodab, et filmi kaastootjate hulka liitub peagi kolmaski riik. Eurimagesi toetusega on aga kindel, et augustis saab võtetega alustada.

Northern westerni laadse soomekeelse filmi tegevus toimub tundras, kaevurite ja põrdakasvatajate maailmas. Tibbo-Hudginsi sõnul asetseb kaevurite ja poromeeste mikrokosmos küll Lapimaa veerel, kuid materjali üldistusjõud lubaks selle paigutada ükskõik millisesse maailmanurka, kus pärimuskultuur, maavarad, ablas kapital ja armastus kokku saavad. Samas mõjub lugu koduselt selles peituvate katkestuste kultuuri, määramatuse, töörügamise ja põgusate õnnehetkedega.

«Viimaste» stsenaariumi autorid on Veiko Õunpuu, Eero Tammi ja Heikki Huttu Hiltunen. 1,5 miljoni euro suuruse eelarvega film valmib Eesti ja Soome koostöös, kus lisaks peaosatäitja Pääru Ojale teevad kandvad rollid Soome tuntud näitlejad Tommi Korpela, Laura Birn, Elmer Bäck ja Sulevi Peltola. Filmi operaator on Sten-Johan Lill, kunstnik Otso Linnalaakso ja kostüümikunstnik Jaanus Vahtra. Filmi toodavad Homeless Bob Production Eestist ja stuudio Bufo Soomest. EFI on filmi tegemist toetanud 500 000 euroga.

Režissööride Natalya Merkulova ja Alexey Chupovi teine mängufilm «Mees, kes üllatas kõiki» sünnib Venemaa, Eesti ja Prantsusmaa koostöös ning selle operaator on nagu nende esimesegi filmi puhul Mart Taniel. Siberi külas ja taigas aset leidva maagilise ja omanäolise filmiprojekti eelarve on miljon eurot. EFI eraldas filmile selle aasta jaanuaris vähemuskaastootmise toetuse 40 000 eurot.

«See lugu pakub huvitavaid visuaalseid võimalusi ja operaator Mart Tanieli diskreetsus ning ilumeel võivad anda sellele loole täiesti oma hingamise. Maastikud on maalilised, inimesed komplitseeritud ja teema intrigeeriv,» selgitas Kissa. Film läheb võttesse septembris ja valmib 2018. aasta teises pooles.

Eurimages’ist on viimastel aastatel toetust saanud «Skandinaavia vaikus» (Eesti-Prantsuse-Belgia koostöö), «November» (Eesti-Poola-Holland), «Teesklejad» (Eesti-Läti-Leedu), «Seneca päev» (Leedu-Eesti-Läti), «Supilinna salaselts» (Eesti-Soome), «Vehkleja» (Soome-Eesti-Saksamaa), «Mandariinid» (Eesti-Gruusia) ning «Ma ei tule tagasi» (Venemaa-Eesti-Valgevene-Soome).

1989. aastal loodud Eurimagesi kuulub 38 liikmesriiki. Eesti astus Eurimagesi 2004. aastal. Fondi nõukogu koguneb neli korda aastas ning selle aastaeelarve on 25 miljonit eurot. Eesti aastamaks sellesse fondi on 117 118 eurot. Asutamise algusest on Eurimages toetanud 1800 Euroopa koostööfilmi 550 miljoni euro ulatuses.