Catherine Deneuve teeb oma viimaste aastate huvitavaima rolli

Prantsuse näitlejannad annavad järjest kihvte ninanipse Hollywoodi noorusekultusele. Üle 40-aastaste naiste diskrimineerimise üle Põhja-Ameerika peavoolu filmitööstuses on küllalt palju diskuteeritud ja kuigi kriitikat on igast suunast tulnud, ei ole Hollywoodis suuri muudatusi tehtud. Seda enam on võimas näha, kuidas peale legendaarse Isabelle Hupperti («Elle») on ka Catherine Deneuve läbinud viimaste aastate jooksul põneva transformatsiooni ning filmidiiva suudab ka praegu, 73-aastasena vaatajat üllatada.

Värskes prantsuse linateoses «Targad naised» leiame peaosades vastamisi kaks naist, hilises keskeas ämmaemanda Claire’i (Catherine Frost) ja juba küpsemas vanuses Beatrice’i (Catherine Deneuve), kellest selgub, et tegemist on Claire’i isa kunagise armukesega. Film algab kõneka sünnitusstseeniga ja jõuab küllalt kiiresti hetkeni, mil Claire ja Beatrice restoranis kohtuvad. Kohtumine on kõike muud kui rõõmsameelne. Esiteks on Claire’i tunded tema perekonna lõhkunud naise vastu jahedad ning teiseks selgub sündmuste arenedes, et Beatrice’il on diagnoositud ajuvähk. Elu viimastel hetkedel otsib Beatrice lohutust ning Claire on sumbunud oma väikekodanlikku ellu, kus peale töö miski eriti rõõmu ei paku. Ei ole üldse ilus algus sõpruseks kahe naise vahel, kuid tundub, et füüsikaseadused kehtivad ka sõpruses – vastandid tõmbuvad ja täiendavad teineteist.

Kahe Catherine’i lugu

Film on üsna üdini prantsuse linateos, lavastajatooli on seatud prantslane Martin Provost, kes on lisaks režissöörikarjäärile tegev ka stsenaristi ja näitlejana. Lavastajana teataksegi teda võimsate naistegelaste analüüsijana, teiste seas ka näiteks draamas «Séraphine», mis 2008. aastal viis koju terve riiulitäie auhindu. Huvitav on täheldada, et Provosti viimase teose eestikeelne pealkiri on «Targad naised», prantsuse keeles kõlab see «Sage femme» ehk «Ämmaemand». Sõnu eraldi võttes võib neid muidugi ka otse tõlkida, aga sel juhul oleks vaste «hästikäituv, mõistlik naine».

Usun, et prantslaste jaoks peidab filmi pealkiri, mida võib tõlkida nii ämmaemanda kui ka mõistliku naisena, maitsekat kalambuuri – ämmaemandast peategelane Claire on naine, kes käitub laitmatult hästi, tasakaalukalt, teeb alati nii, kuis oleks kohane. Ta vastandub täielikult teisele linateose kesksele figuurile Beatrice’ile, kes on enda sõnul elanud «nii, nagu tahtsin, ja nüüd mul midagi karta ei ole». Pidutsenud, hõõgunud ja kahtlaste baaride tagaruumides pokkerit mänginud.

Kõnekaks teeb peaosaliste paari ka fakt, et päriselus kannavad mõlemad sama eesnime Catherine – see võis kahtlemata tekitada toredaid kimbatusi ka võtteplatsil. Catherine Deneuve, kes 1964. aastal tänu «Cherbourgi vihmavarjudele» komeedina prantsuse kinotaevasse vihises, ilmselt pikemat tutvustamist ei vaja. Olgu siiski mainitud, et paljudele eestlastele on ta mällu sööbinud just oma rolliga äsjanimetatud vihmases muusikalis, mis varem igal sügisesel koolivaheajal taas ka Eestis teleekraanidele jõudis.

Näitlejanna kodumaal tuntakse teda aga ennekõike tänu märksa vastuolulisematele rollidele. Värvikamad neist ehk frigiidse abielunaise tegelaskuju, kes pärastlõunati salaja prostituudina töötas, filmist «Belle de jour» (režissöör Luis Buñuel), samuti oli tema kanda judinaid tekitav roll maniküürijana, kes unes kõndis ja oma kavalere jõhkratel viisidel manala teele saatis, psühholoogilises õudusteoses «Repulsion» (režissöör Roman Polanski).