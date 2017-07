Tõsine dokumentaalsari või hoopis Putini valimiskampaania avalöök?

Juuni keskel USAs esilinastunud Oliver Stone'i neljaosaline dokumentaalsari «Putini intervjuud» on välispoliitikaga kursis olevate inimeste jaoks kindlasti huvitav vaatamine, mis tekitab vastuolulisi emotsioone ja on võib olla kohati isegi häiriv, kui mõelda, millise tõuke selline sari Venemaa riigijuhi populaarsusreitingutele annab.

Neljaosaline dokumentaalsari jõudis juunis esmakordselt televaatajate ette, linastudes USA telekanalil Showtime. Arvestades, et Vladimir Putini igapäevasest elust teab tavainimene väga vähe, siis kergitas Oliver Stone'i sari saladuskatet ja lubas vaatajad riigipeale lähedale.

Stone intervjueeris Putinit viimase kahe aasta jooksul rohkem kui kümme korda, kusjuures intervjuude toimumiskohad olid väga erinevad. Juttu puhuti Kremli koridorides, presidendi Sotši residentsis, pargis, autos, lennukis ja isegi hokiareenil.

Dokumentaalsarja on kutsutud ka Putini valimiskampaania avalöögiks. Ei ole võimalik teada, kas see oli niimoodi ka planeeritud, aga kahtlemata näitab sari Putinit väga heas valguses ja pakub mõningast arusaama sellest, miks riigipea populaarsus Venemaa rahva seas sedavõrd kõrge on.

Stone'i kohta on varasemalt öeldud, et ta on Ameerika-vastane ja sarja vaatamise käigus on mõistetav, miks seda väidetakse. Intervjueerija ehitab tihtipeale küsimused üles stiilis «mina küll nii ei arva, aga Ameerikas öeldakse, et...». Selline lähenemine aitas tal Putiniga saavutada parema kontakti ja välistas selle, et riigipea peaks teda oma vaenlaseks.

Sarja edenedes oli järjest rohkem näha Putini ja Stone'i vahelist sümpaatiat. Näiteks Kremlis Putini tööruumides ringi vaadates avastas Stone «juhuslikult» presidendi laualt enda kirjutatud raamatu. Oli näha, et Stone imetleb Putinit, mida ilmestasid ka intervjuude sees tehtud kiiduavaldused. Kohati jäi mulje pigem fänni ja staari kohtumisest, mitte tõsiseltvõetavast intervjuust.

Stone lasi Putinil vabalt rääkida ja oma arvamust avaldada ning ei seganud presidendi mõtetele vahele, mis muutis sarja kindlasti sisu osas sügavamaks ja informatiivsemaks. Eesmärk oligi ju saada ettekujutus sellest, mis toimub selle ettearvamatu maailmaliidri peas. Samas lasi selline vaba lähenemine Putinil rääkida täpselt seda, mida ta tahtis edasi anda.

Seetõttu ei pakkunud üllatust ka see, et Putin sai esitleda Venemaa vaatepunkte näiteks NATO ja Ukraina teemadel, mida läänemaailm juba korduvalt kuulnud on, stiilis - «NATO on Venemaa vastu agressiivselt meelestatud ja me peame end kaitsma» ning «Venemaa kaitses Ukrainas oma kodanikke, keda kohalikud võimud väärkohtlesid.»

Stone'i kiituseks tuleb öelda, et küsimusi esitades oli ta järjepidev ja puudutas teemasid, mis läänemaailmale korda lähevad. Räägiti ajaloost, NSVList, Putini eraelust, NATOst, Venemaa - USA suhetest, Ukrainast ja paljust muust. Olulisim teema, mida ei puudutatud, oli reisilennuki MH17 allatulistamine Ukraina kohal. Stone üritas pakkuda alternatiivi Lääne retoorikale ja anda ülevaade sellest, mida arvab n-ö vastaspoole liider. Loomulikult on iga vaataja enda hinnata see, mil määral saab Putini juttu tõe pähe võtta.