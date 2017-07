Aja auk. Def Leppardi megakallis hüsteeria

Lange oli aga lubanud Carsi plaati produtseerida ja kadus. Sama head produtsendid olid DLi arvates veel vaid Trevor Horn ja Quincy Jones ning mõlemal oli tegemist. Bänd otsustas proovida Jim Steinmani, kes oli kirjutanud Meat Loafi «Bat Out Of Helli». Kahjuks avastas bänd peagi, et Steinman kirjutas vaid lood, plaadi produtseeris Todd Rundgren. Lõpuks saadi Lange ikka produtseerima.

Siis tuli teine pauk: 31. detsembril 1984 kaotas bändi beebi, vaid 21-aastane Rick Allen autoõnnetuses käe ja pidi õppima ühe käega trumme mängima.

Tasapisi hakkas plaat aga valmima, kuni oli jäänud veel üks lugu, «Pour Some Sugar On Me», mida Lange plaanis vormistada räpi- ja kantriloona. Loo intro oli kantristiilis, aga kui Lange palus kitarrist Phil Collenil seda mängida, ütles ta, et Collen küll kantrimuusikuna tööd ei saaks. Vokaali soovis Lange räppstiilis, nagu ta oli seda kasutanud ka AC/DC «Back In Blackis». See oli hetkel populaarne ka Aerosmithi ja Run-DMC ühistöös «Walk This Way». Sinna otsa tuli suur refrään, milles Lange palus muusikutel harmooniad lausa välja karjuda, pungilikult, et eristuda teistest harmooniagruppidest, nagu Beach Boys. Plaadifirma polnud vaimustuses, et niigi kaks aastat töös olnud albumile tehakse veel üht lugu, aga Lange arvas, et see on albumi kõige tähtsam laul.

1987. aasta suvel ilmunud «Hysteria» oli hi-tech, futuristlik, rahvusvaheline, ikooniline ja väga kallis. Metal Hammer valis «Hysteria» kuu plaadiks. Bänd asus salvestama videoid. Videod olid «Pyromania»-ajastuga võrreldes palju muutunud, libedateks ja suurteks. Euroopasse mõeldud «Animali» klipp võeti üles tsirkuses ja laulja Joe Ellioti pihta loobiti nuge, USA avasinglit «Women» filmiti Amsterdami sadamas.

«Animalil» läks hästi, aga «Women» kukkus USAs läbi. Plaat oli nii kallis, et bänd oli selle valmimise hetkeks 4,5 miljoni dollariga miinuses, mis tähendas, et müüa tuli vähemalt viis miljonit, pärast «Womenit» oli aga müüdud kõigest kolm miljonit. Ilmusid välja kiibitsejad, kes ütlesid, et plaat on liiga popp ja DL teeb muusikat väikestele tüdrukutele.

Tegelikult tegi küll suurtele – Florida raadiojaamadesse hakkasid helistama ja «Sugarit» soovima stripparid. Loole oli enne tehtud hotellitoas video, milles katarsis jäi saabumata. Bänd oli aga hakanud tuuril esinema rahva keskel asuval laval, mis rahvale väga meeldis, ja uue video jaoks kasutati klippe kontserdilt. «Sugar» tõusis USAs 2. kohale ja album 1. kohale. Plaadilt tuli seitse hittsinglit ja seda on tänaseks müüdud 25 miljonit.