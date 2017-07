Röntgenipilt uue sajandi Eesti elavikest

«Kultuurisuhte muutumine» (autorid Marju Lauristin ja Peeter Vihalemm) algab meenutusega 1990ndate alguse dramaatilisest kultuurinihkest. Loominguvabaduse kõrval hakkas kultuuri levikut määrama turumajanduslike suhete tungimine kultuurisfääri. Nüüdseks on «siirdekultuur» (edu kui keskse väärtuse rõhutamine, lääne matkimine) vaibumas, asemele on tulnud «nüüdisaegse võrguühiskonna hilismodernne kultuurimuster» (lk 223). Üks autorite järeldusi on igapäevaseltki kogetav kultuuri tähtsuse vähenemine inimeste jaoks viimasel aastakümnel. Kultuuri käsitatakse meelelahutusena (vrd põhiseaduse preambulis sakraliseeritud kultuurikäsitusega, kus eesti kultuur on eriline keelelis-väärtuseline keskkond, mille kestmise tagatiseks ongi riik loodud).

Kuigi raamatuhuvi on Eestis suhteliselt suurem kui paljudes teistes Euroopa maades, on raamatute lugemise sisuline funktsioon oluliselt muutunud meelelahutus- ja tarbekirjanduse eelistamise kasuks. Raamatuhuvis on ka suured vanuselised erinevused. Paistab, et kui praegune 60+ põlvkond, kes, eriti naiste osas, moodustab põhilise lugejaskonna, lahkub elu näitelavalt, siis sureb välja Eestis ka niisugune kultuurivorm nagu lugemiskultuur.

Vägagi näitlik on selles mõttes kultuuriaktiivsust rahvusrühmades fikseeriv tabel lk 228. Küsimusele, mitu raamatut viimase aasta jooksul te lugesite, vastas ligi neljandik eesti meestest (23 protsenti), et mitte ühtegi. Keskmiselt polnud vahet, kas oled eestlane või venelane – mõlemate «mitte ühtegi» vastanute protsent oli 18. Teisalt ei tasu võib-olla ka masendusse langeda, sest kui praegust vanema põlvkonna raamatuhuvi peetakse «kultuurilise visaduse oluliseks tunnusmärgiks» (lk 230), siis tänased nooremadki earühmad, kelle jaoks internet «on muutumas multifunktsionaalseks kultuurikeskkonnaks» (lk 227), jõuavad ükskord elu teise poolde, kus loodetavasti ei rahulduta enam mitu tundi teleri passiivse vaatamisega või seilamisega nutitelefoni ekraanil, vaid võetakse kätte ka mõni romaan või luulekogu.

Ma ei saa aga ütlemata jätta, et kultuuriosaluse uurimisel häirib mind mõiste «tarbimine». «Kultuuritarbimine» on ohtlikult lähedal «konsumerismile» (tarbimine tarbimise eesmärgil, vrd «tarbimisühiskond»), mis tuleb iseäranis ilmsiks, kui võtame kõrvale «tarbimise» soomekeelse vaste «kulutus».

Kultuuri «tarbimine» ei kuluta kultuuri, erinevalt asjade ja elamuste tarbimisest. Seetõttu leian, et raamatute lugemine, teatriskäigud, kontsertide kuulamine, muuseumide ja näituste külastamine on kultuuris osalemine (Lauristin ja Vihalemm mõõdavadki seda kultuuriaktiivsusega), mis läbi tõlgendusvälja (muljete vahetamine, blogid, kriitika) koguni kasvatab kultuuri.

Selles osalemises eristub üks osa aktiivsusest, mida võib nimetada «kultuuripanustamiseks» – kõik see, mida tähistatakse «loovkultuuri» mõistega, alates kaunitest kunstidest ja lõpetades teadusega. Võimalik, et edaspidi kultuurisuhtlust mõõtes leitakse mingi veel parem ja täpsem tähistuskord, «tarbimine» võiks aga jääda asjalise kasutuse (nt tarbekunst) või tõepoolest kultuuri kulutusliku poole (levimuusika, levikirjandus, tarbekirjandus jts) iseloomustamiseks.

Ajalehe piiratud ruumi tõttu pigem tutvustamise kui kaasamõtlemisega piirduvas artiklis pole võimalik loetleda kõiki järeldusi ega ka soovitusi, mida uuringu tulemused pakuvad. Tähelepanuväärne on aga see, et «röntgenipilt» lõpeb (eksistentsiaalsete) küsimustega: milline on Eesti kui rahvusriigi perspektiiv, millised uued institutsionaalsed struktuurid kujunevad arengut määravaks, millist rolli hakkavad mängima võrgukogukonnad, milliseks kujuneb digitaalkeskkonnas sotsiaalsus? Need küsimused tähistavad uurimistöö avatust ja jätkuvajadust. Aga nii nagu Eesti inimarengu aruannegi leiab avalikku arutlust mitmel tasandil, nii peaks see teos olema piltlikult öeldes avatuna ka poliitika kujundajate lauanurgal.

Raamat

Eesti ühiskond kiirenevas ajas. Uuringu «Mina. Maailm. Meedia» 2002–2014 tulemused. Toimetanud Peeter Vihalemm, Marju Lauristin, Veronika Kalmus, Triin Vihalemm. Tartu Ülikooli Kirjastus, 785 lk