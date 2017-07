Katrin ja Andres Maimiku «Minu näoga onu» esilinastus esmaklassilisel filmifestivalil

Filmi produtsendi, Maario Masingi sõnul on võttis publik filmi soojalt vastu.Ta lisas, et kriitikud kiitsid kõige enam filmi inimlikkust, usutavaid karaktereid, kujundlikke detaile ja meeleolu kandvaid Eestimaa mereääreseid võttekohti.

Enne linastust esines lühikese sõnavõtuga ka režissöör Andres Maimik, kes kutsus publikut häälekalt kaasa elama, kui film meeldib, ja hoiatas, et kui film ei meeldi, siis hoitagu keel parem hammaste taga.

«Näis, et naljalembeline tšehhi publik võttis kuulda pigem esimest soovitust. Möirgas naerda siis, kui ekraanil nähti koomilisi hetki, ning tõmbus hiirvaikseks, kui filmis algasid pingestatud ja emotsionaalsed stseenid,» ütles režissöör Katrin Maimik.

Uus Eesti mängufilm võitleb Karlovy Vary filmifestivalil koos teise Eesti mängufilmiga «Keti Lõpp». Mõlemad kuuluvad «East of the West» programmi, kuhu on valitud mängufilmid Kesk- ja Ida-Euroopast, Balkanilt, Türgist ja endistest Nõukogude Liidu maadest.

Filmi esindavad Karlovy Vary’s režissöörid Andres Maimik ja Katrin Maimik, peaosalised Rain Tolk ja Evelin Võigemast, operaator Mihkel Soe ning produtsent Maario Masing. Lisaks eilsele esilinastusele toimub täna Karlovy Varys veel filmi teine linastus.

Eesti kinoekraanidele jõuab «Minu näoga onu» 21. septembrist.