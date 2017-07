«Teesklejad» kuulutati Baltikumi parimaks debüütmängufilmiks

Tänavu 14. korda toimunud Baltic Debuts filmifestival leidis aset 4.–8. juulini Kaliningradi kuurortlinnas Svetlogorskis. Eesti filmidest on festivalil varem osalenud näiteks «Kirsitubakas», «Nullpunkt» ja «Üks mu sõber».

Esilinastuse tegi «Teesklejad» möödunud aasta septembris, mainekal San Sebastiani filmifestivalil, kus võisteldi uute filmitalentide kategoorias. Tegemist oli esimese eestikeelse võistlusfilmiga San Sebastiani filmifestivalil.

Eestis on «Teesklejad» võitnud parima stenaariumi auhinna Eesti filmi- ja teleauhindade jagamisel. Lisaks valiti «Teesklejad» Eesti parimaks filmiks Eesti Kultuurkapitali Audiovisuaalse kunsti sihtkapitali poolt.

«Teesklejate» režissöör on Vallo Toomla. Stsenaristid on Livia Ulman ja Andris Feldmanis, kunstnik Eva-Maria Gramakovski ja operaator Erik Põllumaa. Peaosades on Mirtel Pohla ja Priit Võigemast, kõrvalosades Mari Abel ja Meelis Rämmeld, kaasa teevad ka Laine Mägi ja Andres Lepik. Filmile annavad oma panuse rahvusvaheliselt tuntud filmitegijad – monteerija Danielius Kokanauskis ja helirežissöör Vladimir Golovnitski.