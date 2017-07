Menusarja «Troonide mäng» seitsmes hooaeg esilinastub esmaspäeval

Menuka fantaasiadraama «Troonide mäng» («Game of Thrones») seitsmes hooaeg linastub Eestis tuleval esmaspäeval, 17. juulil kell 22.00, vähem kui 24 tundi pärast maailma esilinastust. Sarja eelviimase hooaja tegevustik põhineb suures osas originaalstsenaariumil ja väiksemal määral George R. R. Martini raamatusarja «Jää ja tule laul» («A Song of Ice and Fire») veel avaldamata raamatutel.