«Ahvide planeedi sõda» pakub mõttekohti ja närvikõdi

Prantsuse kirjaniku Pierre Boulle romaani «Ahvide planeet» («La Planète des Singes») põhjal on filme ja seriaale väldatud juba 1968. aastast. Seda skeptilisemad olid emotsioonid, kui teatati uue «Ahvide planeedi» seeria tulekust. Kui «Ahvide planeedi sünd» («Rise of the Planet of the Apes») 2011. aastal kinoekraanidele jõudis, tõusis see aga kiiresti kassahiti staatusesse. Nüüd on järg uusversiooni kolmanda osa käes ja tuleb tunnistada, et «Ahvide planeet» lammutab endiselt, imedes vaataja oma süngesse lummusesse.

Seeria värskeim film, «Ahvide planeedi sõda» on eelkäijatest veelgi armutum ja tirib vaataja juba esimestel filmiminutitel sõjakoldesse. Kergelt düstoopiline maailmalõpuvarjund, mis saatis triloogia eelmist filmi, on kadunud. Inimesed, kes elasid kokku surutult kolooniates, viirusest laastatud maal, on nüüd asendunud täisrelvastuses sõdurisalkadega. Nad on tunginud metsa, ahvide viimasesse pelgupaika, pimestatud ühest ainsast ideest – pühkida maa pealt kõik ahvid.

Ka seeria varasemad osad on rõhunud inimeste varjulisele poolele – ahnusele, isekusele, vägivaldsusele, sõjajanule. Tasakaalustava jõuna on alati kohal olnud hea inimese arhetüüp, kes kaose keerises mõjub küll veidi etteaimatavalt, ent näitab inimkonna helgemat, lootustandvat poolt. Viimases filmis on selleks noor, kõnevõimetu tüdruk (Amiah Miller), kes ahvide kõrval viibides võtabki üle pigem ahvide kui inimeste maneerid. Tervikuna on «Ahvide planeedi sõda» inimeste headuse suhtes siiski lootuse kaotanud.

Noor tüdruk Nova ühes oma sõbra, võimsa gorilla Lucaga. / outnow.ch

Triloogia süžee, nagu ka ahvid ise, on läbinud omaette arengu ja jõudnud olustikku, mille taustal alguspunkt meenub heauskliku heiastusena. Esimene film, «Ahvide planeedi sünd» algab geenilaborist, kus ahve kasutatakse Alzheimeri ravimi aretamiseks. Tollal on loo peakangelane Caesar (Andy Serkis) alles väike šimpansibeebi, kes pärast laborist päästmist asub elama inimese juurde. Inimesest saab tema õpetaja, parim sõber ja liitlane.

Inspiratsiooni Caesari karakteriks said filmi stsenaristid, legendaarne filmipaar Rick Jaffa ja Amanda Silver artiklitest, mis räägivad linnakodudes peetavatest šimpansitest ja sellega kaasnevatest probleemidest. Nii nagu reaalses elus tekivad probleemid ka filmilinal ja sündmuste ahelas Caesari tunded inimeste suhtes lahtuvad. Põhjused selleks on muidugi märksa keerukamad ja rohkem sci-fi kui pelgalt sobimatus linnaühiskonda. Kolmandas osas oleme jõudnud nii kaugele, et ahv, kes kord nägi inimeses oma suurimat sõpra, saab temas nüüd näha vaid vaenlast.

Inimloomuse keerdkäikudele ja varjatud tahkudele rõhumine võikski olla «Ahvide planeedi» üks tugevamaim külg. Kahtlemata suudab «Ahvide planeet» inimesed ekraanide ette naelutada ka teistel põhjustel, alates meisterlikust animatsioonist ja eriefektidest kuni eepiliste lahingustseenideni välja. Ent tegu ei ole siiski pelgalt võitlusrohke sci-fi draamaga. Sünge ja kohati verise pealispinna all peidab end sügavam dimensioon, mis võimaldab soovi korral rännata kaugemale ja mõlgutada mõtteid isegi inimsuse ja inimeseks olemise teemadel.