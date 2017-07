Suri Oscariga pärjatud näitleja

Kokku kandideeris Landau kõrvalosa Oscarile kolmel korral. Lisaks võidu toonud Burtoni filmile oli Landau nomineeritud Coppola 1988. aasta filmi «Tucker: mees ja tema unistus» («Tucker: The Man and His Dream») ning Woody Alleni filmi «Kuritööd ja eksimused» («Crimes and Misdemeanors») eest.

Landau esindaja sõnul suri näitleja haiglas ootamatult tekkinud tüsistustesse.