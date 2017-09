NUKU teatris jõuab lavale südamlik lastelavastus

Lavastuse dramaturgia ja laulusõnad kirjutanud Priit Põldma ütleb, et «Pollyanna» on kummaline lugu. «Kogu aeg on kõik nii hästi. Vahepeal on kõik korraks jube halvasti. Ja siis on kõik jälle väga hästi. Loodan väga, et Pollyanna ei mõju oma rõõmumänguga kui kuskilt eneseabiõpikust või muinasjutumaailmast väljakaranu, kes ühe sõrmenipsuga kõik heaks teeb. Tahaks, et tema sõnum suudaks kõnetada reaalsust. Sest Pollyanna ei muuda midagi heaks. Ta ei kaota halba ära. Ta suunab tähelepanu, õpetab märkama.»

Lavastuse peategelane on 11-aastane orvuks jäänud tüdruk, kes saadetakse elama oma tädi, tõreda ja kibestunud preili Polly juurde. Võõrasse kohta saabunud Pollyanna võidab kiiresti kõigi linnaelanike südamed, õpetades neile rõõmumängu, millel on ainult üks reegel: leida igas olukorras midagi, mille üle rõõmustada. Ühel päeval seisab tüdruk silmitsi katsumusega, mida ta rõõmumängu mängides lahendada ei suuda. „Pollyanna” tuletab mängulisel moel meelde, et siiras elurõõm ja oma lähedaste hoidmine aitab üle elada ka kõige valusamad hetked.

Lavastaja Mait Jooritsa jaoks on «Pollyanna» oluline lugu. «Me elame maailma ajaloo kõige rahulikumal ja jõukamal ajal, ometi kannatame kogu aeg ja oleme rahulolematud. Kannatame, oleme kannatlikud, elame kaua, aga õnnelikuks ei saa. Järelikult ei ela õnn väljas, vaid elab sees. Kui see välja öelda, siis kõlab see nii lihtsalt, et mõjub trafaretselt. Aga selles Pollyanna vägevus seisnebki – ta ütleb välja asju, mis on nii ilmselgelt tõesed, et käed vajuvad rüppe. Sest tõde ongi tavaliselt ilmselge, tuleb lihtsalt silmad avali hoida ja julgeda talle otsa vaadata,» kirjeldab lavastaja loo sõnumit.

Lavastuses kõlava muusika ja lauluviisid kirjutas Ardo Ran Varres. Nimiosalist kehastab kevadel Georg Otsa nimelise Muusikakooli lõpetanud noor laulja Tiina Adamson, teistes osades NUKU teatri näitlejad Lee Trei, Tiina Tõnis, Jevgeni Moissejenko ja Riho Rosberg ning külalisena Kuressaare Linnateatrist Markus Habakukk. Ameerika värvikireva väikelinna lõi lavale kunstnik Nele Sooväli, video- ja valguskunstnik on Kristjan Suits.

Eleanor H. Porter on kirjutanud üle 200 lühijutu ja 15 romaani ning tema kuulsaim teos «Pollyanna» ilmus 1913. aastal. Raamatust sai kohe suur menuk, mida müüdi esimese aastaga Ameerika Ühendriikides ja Euroopas üle miljoni eksemplari. Oma raamatuga «Pollyanna» lõi ta ühe positiivseima raamatukangelase maailmas – rõõmsa ja õnneliku Pollyanna –, aga lisaks andis ta inglise keelde sõna, millega kirjeldatakse ülimat rõõmsameelsust ja optimismi. Autor on öelnud, et „Pollyanna sõnum pole kunagi olnud pime optimism, vaid püüd leida head igast olukorrast.»

«Pollyanna» esietendub 1. oktoobril NUKU teatri Ferdinandi saalis. Lavastus sobib kõigile alates 7. eluaastast.