​Raimond Pauls: ma ei ütle «hüvasti», muidu juhtub veel nii, nagu juhtus Allaga

Kontserdiprogrammi on lülitatud ka mitmesugused džässivärvinguga töötlused. Tallinnas kõlab muusika, mida on võimalik rahulikult, oma tugitoolis lõõgastudes nautida.

– Kas teile meeldib, kui teid nimetatakse «laulvaks klaveriks»?

Ma isegi ei tea ... Mängin, nagu oskan. Igal pianistil on oma helilaad, oma kõla. See on samamoodi nagu viiuli või ükskõik millise teise instrumendiga. Iga esitaja eristub oma mängumaneeri, klahvidele vajutamise jõu poolest ... Jah, muidugi ma armastan lüürilist lähenemist – eriti klaveri madalamas registris. See on minu tõmbenumber. Lihtsalt tuleb ilusti mängida. Ja kõik!

– Kas te annate praegu sageli kontserte? Kuidas edenevad teie loometegevus ja välisesinemised?

Nii kummaline kui see ka ei ole – üsna sageli. Kuid oma koduriigist kuhugi kaugemasse välisriiki ma enam ei sõida. Peamiselt esineme Lätis, aga territoorium, nagu teada, on meil väike. Ometi on iga kuu üks-kaks kontserti. Samal ajal mängin muusikat ka teatris, kus mul on omad lavastused. Nii et tasapisi ikka teen ja toimetan.

– Miks te nii harva Lätist kaugemale sõidate?

Ärge unustage, et olen juba peaaegu 60 aastat laval olnud! Mul on hotellidest ja ööelust juba küllalt saanud. Lennukiga reisida ma enam ei saa, vererõhuga on midagi lahti. Seepärast ma hoidungi väliskontsertidest. Kuigi, tuleb tunnistada, mulle tehakse siiani palju pakkumisi – kogu endise Nõukogude Liidu territooriumilt. Eriti tihti saabub küllakutseid Usbekistanist, Gruusiast, Aserbaidžaanist. Ja ometi ma püüan mitte kuhugi sõita. Vanus on ikkagi juba soliidne. Annaks jumal kõigile nii pikalt elupäevi!

– Kuidas mõjutab teie loometegevus sidemete katkemine Venemaaga?

Muusika ja kultuur on üks asi, poliitika hoopis teine – seal on omad raskused. Lätis me püüame hoida vene kultuuriga normaalseid suhteid. Olen veendunud, et suuri vene muusikuid tuleb austada ja suhtuda neisse nii, nagu kultuursetel inimestel kombeks. Milleks segada sellesse Tšaikovskit, Rahmaninovi või Dostojevskit? Nad on ju geeniused ... Pealegi, me oskame vene keelt.

– Kas suhtlete endiselt vene estraaditähtedega?

Väga harva. Tean, et suviti puhkab meil Jūrmalas Alla Pugatšova. Мe kohtusime temaga ükskord Maksim Galkini kontserdil. Muide, kontsert oli väga hea. Olen üldse Galkini fänn. Mulle meeldib, kuidas ta laval töötab. See on küll hoopis teine žanr – sõnakunst –, kuid Galkin teeb kõike suurepäraselt. Vaat sellised lood ...

Tahan rõhutada, et olen siiski selle poolt, et meil oleksid normaalsed suhted.

– On teil kahju sellest, et teie lapsuke – noorte popmuusikatalentide festival «Uus laine» – enam Lätis ei toimu?

See ei ole enam minu laps. Üldiselt see konkurss ammendas ennast. Samas on Jūrmala sellega palju kaotanud. Pole saladus, et meie juurde sõitsid rahakad inimesed. Aga raha oli Jūrmalale vaja! Lühikese suvehooajaga, mis kestab vaid paar-kolm kuud, peavad inimesed jõudma midagi teenida. Palgad on ju meil üsna väikesed. Selles mõttes on muidugi kahju, et «Uut lainet» Jūrmalas enam ei ole. Tuleb midagi uut välja mõelda!