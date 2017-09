Tuleviku tehnikapõrgu

Samuti oli huvitav lugeda targutamiskohti, kus keegi võttis vaevaks Heyleli loodud tehnikaparadiisi ehk -põrgu üksikasju lahti seletada. Pooleleheküljelised monoloogid võivad tihtipeale kohmakad näida ja olidki seda, ent sellest hoolimata huvitavad lugeda: ilmselgelt on autor enda jaoks need tehnikaohud läbi mõelnud. Stiilikohmakust tuli mujalgi ette, aga ju see on algaja autori asi ja kui süžee on sedavõrd paigas, siis on seda kergem andestada.

Palju raskem on aga andestada tegelaste kohmakust, kellest ükski ei jäta pärisinimese muljet ega pane seetõttu ka suuremalt kaasa elama – huvitaval kombel jääb ainult Heylelist inimlik mulje. Ülitaibukas Amunds on kahvatu sell, kes on liiga iseloomutu, et olla maailma päästev ulmekangelane, pahad on üleolevad karikatuurid, naistes on eriti raske pärisinimesi ära tunda ja vaevarikas on lugeda ka saekaatri lahmivalt ropendavast ja labasest kambast.

Tõsi, et küllap peaks siis Amundsi haritus nende taustal hästi silma torkama ja vist peaks macho’lik roppus naljakas olema, aga kellele? Teismelistele poisikestele? No loodetavasti mitte, ikkagi kergesti mõjutatav iga ja nii.

Lõpetagem siiski positiivsel toonil: keskkonnal läheb selles tulevikumaailmas hästi! Bensiini on jalaga segada ja Gröönimaa on veel paksu suusalumega kaetud. Näib, et kui suurem osa jõukamast rahvast virtuaalmaailma kolib, võime me teised kergemalt hingata.

***

Kaido Tiigisoon «Kus pingviinid ei laula» / Raamat

