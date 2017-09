Gruusia reisisaade osutus masendavaks haltuuraks

Sarja esimene osa kestab 42 minutit ja 10 sekundit. Kohe alguses sai mulle selgeks, et see on boring as shit. Vabandust, kolleegid (Kanal 2 kuulub koos Postimehega Eesti Meedia kontserni), aga massiteabevahendis on iga pind – olgu see siis aja või ruumi näol – väärtuslik, mistõttu sõnumi edastamisel lähtutakse põhimõttest: ära keeruta ja räägi asjast esimesel võimalusel. Pikk tuim üksikasjalik kajastus reisi ettevalmistamisest (näiteks kohvri pakkimine) mõjus ausalt öeldes kui papi igav jutlus jumalateenistustelt, kus tuleks plehku panna esimesel võimalusel. Näljaseile televaatajaile oleks minu meelest pidanud ilma pikema jututa kondi ette viskama ja alustama kaadrite näitamist eksootilisest maast.

Ma ei tea, kellele peaks kaasa tundma – saate osalistele, tegijatele või vaatajatele –, aga tele-show paistab vähemalt esimese osa põhjal kui odav haltuura.

Alustame küsimusest: miks peab tegema televisioonis magedaid nalju, millest nii mõnigi oli väljapigistatud. Näide Ott Sepalt: «Teeme kohe esimese võistluse ära. [See], kes viimasele lennuki peale jõuab, on ilge värdjas.» Selline labasus tõmbab kulmu pahaselt kipra ja paneb endalt pärima, miks raiskan oma aega sellise asja peale. Hea küll, mul on vastus kohe varrukast võtta – arvustuse jaoks pean selle, hambad ristis, läbi vaatama. Aga teised?

Ei tea, kas see oli halb ettevalmistus või lihtsalt käega löömine, ent Ago Andersoni ja Sepo Seemani kaukaasiapärane lõuna Tallinna kesklinnas asuvas aseri köögis Šešbešis enne väljalendu ajas muigama. Mul ei ole midagi tulemaa ja nende kultuuri vastu, aga saate eesmärk on ju tutvustada siiski Gruusiat! Et asi jõuaks asjaosalistele kohale, toon näite. Oletame, et paar välismaalast otsustavad teha saate Eestist. Enne äraminekut otsustavad nad täita kõhtu – Leedu köögis. Üks ütleb teisele: «Tean, et sulle meeldib Baltimaade köök.» Ja ometi oleks neil olnud võimalus külastada lähikonnas asuvat Eesti kööki.

Pean möönma, et tahaksin edasi sappi pritsida, sest laita on tegelikult üpris palju. Aga jätan selle siiski sinnapaika ja toon eelneva tasakaalustamiseks välja ühe tähtsa asja, mis mulle saates meeldis.

Nimelt selle, et Tanel Padar suutis publikut üllatada huvitava tõsiasjaga, mida Eesti elanikud ei pruugi teada – grusiinide üks lemmikspordialasid on ragbi. Selliseid põnevaid detaile võiks järgnevates osades tulla veel. Näiteks Saksa telekanal ProSieben suudab saatega «Galileo» just sellise nurga alt vaatajaid juurde meelitada. Sest keda peaks huvitama vahtida televiisori vahendusel pealt, kuidas keskealised mehed kakerdavad, šašlõkki keerutavad ja veini joovad.

«Kiired ja ilusad Gruusias»

Kanal 2, neljapäeviti kell 21.30