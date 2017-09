Eesti venelased tahavad eesti keelt rääkida

«14 käänet» räägib inimestest, kelle kodune keel on vene keel, aga kes on otsustanud panna oma lapsed eesti õppekeelega kooli või lasteaeda. Autor räägib filmi saamisloost ja problemaatikast.

«Sellist teemat pole Eesti filmides üldse käsitletud, ei mängu- ega dokumentaalfilmides. Seda filmi alustasin ma neli aastat tagasi. Tahtsin juba ammu teha midagi kohalikest venelastest, aga ei leidnud õiget suunda, sest teema ei ole lihtne. Selle filmi puhul algas kõik minu juuksurist, kelle poeg Mark on üks selle filmi tegelastest.»

Kui Mark lõpetas kuuenda klassi, otsustas ta ise, et läheb nüüd eesti õppekeelega kooli, Kadrioru saksa gümnaasiumi, ja see saigi «14 käände» tegemise ajendiks. Aga vaid üks tegelane oleks filmi ülesehituse jaoks väheks jäänud. Oluline iga on viies eluaasta, sest siis tuleb otsustada, millises koolis laps käima hakkab. Sellest lähtudes tuleb valida ka eelkool. Nii sattusid filmi Ksenija ja Emilie. Aga Vitali on tegelastest kõige vanem, filmi väntamise ajal gümaasiumi lõpetamas. Temani jõudis Kaat Facebookist avastatud videoprojekti kaudu, mille noormees sinna oli postitanud.

Film paneb lastele väga kaasa elama. On üsna kõhe vaadata, kuidas viieaastane tüdruk läheb esimest päeva lasteaeda sõnagi eesti keelt osakamata või veel hullem, murdealine poiss uude kooli seitsmendasse klassi. See nõuab meeletut pingutust. Mark räägib filmis, et tuleb kell neli koolist koju ja hakkab siis õppima. Tavaliselt kella kümneni. Täiskasvanudki ei tee selliseid tööpäevi.

Filmis esinevad perekonnad, kes on motiveeritud oma lastele eesti keelt õpetama, isegi kui vanemad ise end eesti keelt kõneledes kuigi kindlalt ei tunne. Aga Eesti venekeelse elanikkonna seas eksisteerib ka vastupidine veendumus: eesti keel pole kuigi oluline ning tähtis on osata hästi vene ja inglise keelt, sest Eesti on kultuuriliselt üks üsna tähtsusetu nurgake.

«Seda ma filmi teadlikult sisse ei toonud,» ütles Kaat. «See on niigi selge, poliitilised mängud selle ümber käivad juba 25 aastat. See oleks liiga lihtne tee. Mina tahtsin näidata inimesi, kes on Eesti riigile lojaalsed, kes tahavad siin elada ja pingutavad selle nimel, et nende laste tulevik oleks siin. Siin on eesti publikul võimalik näha, et on sellised venelased, kes väga palju pingutavad meie ühiskonda sulandumise nimel. Aga kui palju meie – riik ja ühiskond – suudame neid aidata.»

Filmis tulevad välja nende inimeste identiteediprobleemid: kas laps intensiivselt eesti keelt õppides ei jää võõraks vene keelele ja kultuurile? Omaette lugu on Vitaliga, kes pärast gümnaasiumi lõpetamist läks Peterburi kõrgkooli. Seal ei pidanud kaaslased teda venelaseks, aga Eestis – kuna noormees eesti keelt ei rääkinud – ei võeta teda eestlaste seas samuti omaks.

«Vitali ütleski, et ta ei tea, kes ta tegelikult on. Tal pole Venemaal sugulasi ega sõpru ning ta ei suuda end määratleda. Ma tean juhtumeid, kus siin, Eesti ajal sündinud venelased venemaale minnes ei tunneta enam sidet selle riigiga. Isegi vene keel kõlab siin teistmoodi kui vene kultuuriruumis,» rääkis režissöör.